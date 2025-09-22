„Najprawdopodobniej w tym tygodniu premier Donald Tusk dokończy rekonstrukcję rządu przez wskazanie nowych wiceministrów i tych, którzy pozostaną na swoich stanowiskach” - podało Radio Zet. Co ciekawe, wspomniana rekonstrukcja może polegać na… powiększeniu składu rządu. „Serial trwa w najlepsze - rząd zajmuje się sobą, zamiast zająć się tym, co naprawdę ważne” - skomentował całą sytuację na platformie X Piotr Müller, europoseł PiS.
Radio ZET podkreśla, iż z kilku źródeł ma informację, że rekonstrukcja rządu zostanie najpewniej dokończona jeszcze w tym tygodniu. Co jednak ciekawe, to wcale może nie oznaczać odchudzenia rządu, czego oczekiwałaby opinia publiczna, ale coś wprost przeciwnego.
Paradoksalnie liczba wiceministrów wcale nie musi się zmniejszyć, bo może to być rekonstrukcja przez powiększenie
— zaznaczył jeden z informatorów Radia Zet.
Müller: „Rząd zajmuje się sobą”
Doniesienia Radia Zet w wymowny sposób skomentował Piotr Müller, europoseł PiS, były rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.
Rekonstrukcja, rekonstrukcja i… jeszcze raz rekonstrukcja. Serial trwa w najlepsze - rząd zajmuje się sobą, zamiast zająć się tym, co naprawdę ważne. Rekordowe zadłużenie państwa? Kryzys w ochronie zdrowia? Brak realnych działań w kluczowych sprawach? Milczenie
— zaznaczył Piotr Müller.
Rząd zapowiadał 58 priorytetów. Mieliśmy je zobaczyć, ale konferencję Adama Szłapki i Macieja Berka trudno nazwać materializacją tych zapowiedzi. Zamiast rozwiązywać problemy obywateli, premier i ministrowie od miesięcy tasują stołki, jakby to miało poprawić sytuację w kraju. Polska potrzebuje konkretnych działań, a nie chocholego tańca w gabinetach
— dodał europoseł PiS.
tkwl/wiadomosci.radiozet.pl/X
