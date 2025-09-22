„Mogę powiedzieć tak: byliśmy w głębokim sporze. Przede wszystkim miałem żal, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie idzie aż tak, jak mogłaby iść” - powiedział Mateusz Morawiecki były premier w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim na Kanale Zero. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości i tak jak Morawiecki - wiceprezes PiS - skomentował tę wypowiedź na platformie X. „Skoro wciąż wracasz do przyczyn utraty władzy i odpowiedzialność zrzucasz na innych, jestem gotów na publiczną debatę z Tobą o przeszłości i przyszłości” - podkreślił.
W zeszłym tygodniu były premier Mateusz Morawiecki udzielił wywiadu Krzysztofowi Stanowskiemu. Jedno z pytań dotyczyło utraty władzy przez Zjednoczoną Prawicę w 2023 r. Twórca Kanału Zero zapytał, jak długo PiS mógłby jeszcze rządzić, „gdyby nie Ziobro”.
Powiem panu, że nie mam zielonego pojęcia, ponieważ historia alternatywna jest bardzo ponętna, bardzo ciekawa, gdyż nikt jej nigdy nie sprawdzi. (…) Ja byłem w sporze. Z mojego punktu widzenia te spory były niepotrzebne i mogę powiedzieć, że na pewno nie przyczyniło się to do poprawy naszych notowań. Ale jak by było, gdyby ktoś inny zawiadywał tym resortem, nie wiem
— odpowiedział Morawiecki.
Natomiast mogę powiedzieć tak: byliśmy w głębokim sporze. Przede wszystkim miałem żal, że reforma wymiaru sprawiedliwości nie idzie aż tak, jak mogłaby iść. Cyfryzacja dopiero pod koniec i nie za bardzo. W Ministerstwie Zdrowia 10 razy bardziej skomplikowane procesy: E-recepta, E-skierowanie, Internetowe Konto Pacjenta, mObywatel, wszystko to (…) dowiezione. A tutaj te przyziemne sprawy: ile trwa rozprawa sądowa? Jakie są procedury, co uprościć, cyfryzacja? No, nie widziałem tak bardzo super postępu
— wskazał były premier.
Ziobro: Wielokrotnie cię przestrzegałem
Obszerną odpowiedź zamieścił na platformie X Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości miał również propozycję dla Mateusza Morawieckiego.
Mateusz, w Kanale Zero powiedziałeś, że byliśmy w głębokim sporze. To prawda. W przeciwieństwie do Ciebie nigdy nie zgadzałem się na Zielony Ład, w tym zaostrzenie pakietu klimatycznego, kastrację reform sądownictwa, mechanizm warunkowości – czyli mechanizm szantażu wobec Polski. Nie zgadzałem się też na KPO z unijnymi podatkami i „kamieniami u szyi” naszej gospodarki
— napisał.
Wielokrotnie przestrzegałem Cię przed dramatycznymi skutkami ulegania Brukseli. Zawsze odrzucałeś te apele i w kluczowych chwilach zgadzałeś się na brukselskie szaleństwa. Dziś nagle odcinasz się od polityki, którą sam jako premier forsowałeś, a winę za porażkę wyborczą znów próbujesz zrzucać na mnie i Suwerenną Polskę. Dziś istotną część Prawa i Sprawiedliwości. Robisz to kolejny raz. Jako historyk wiesz, że w cywilizowanym świecie odpowiedzialność za porażkę bierze premier – tym bardziej, że to Ty byłeś twarzą kampanii, nadałeś jej kierunek, wizję i treść
— dodał Ziobro.
Skoro wciąż wracasz do przyczyn utraty władzy i odpowiedzialność zrzucasz na innych, jestem gotów na publiczną debatę z Tobą o przeszłości i przyszłości. Po zwycięstwie Karola Nawrockiego cały obóz prawicy stoi bowiem przed wielką szansą przywrócenia w Polsce prawa i sprawiedliwości. Warunkiem jest jednak wyciągnięcie merytorycznych i personalnych wniosków z błędów, które popełniliśmy. Po bandyckich rządach Tuska, który pcha Polskę w stronę greckiej katastrofy i bankructwa, demoluje państwo oraz prowadzi do totalnej anarchii w sądach, naszym znakiem firmowym musi być najwyższa jakość rządzenia. Choć choroba sprawiła, że dotąd unikałem dłuższych dyskusji, jeśli uważasz, że publiczna rozmowa o przyczynach porażki Zjednoczonej Prawicy i przyszłości Polski jest potrzebna – to jestem gotów debatować z Tobą w miejscu, które wspólnie ustalimy
— podsumował.
