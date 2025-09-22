Prezydent Karol Nawrocki wraz małżonką Martą uczestniczyli wczoraj w uroczystościach w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, w stanie Pensylwania. Był to pierwszy punkt wizyty pary prezydenckiej w USA. Podczas Mszy świętej doszło do incydentu - wyprowadzono z niej… przebranego w ornat mężczyznę, który jednak nie był księdzem.
Prezydent z małżonką wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej b. premiera Jana Olszewskiego. Potem uczestniczyli we Mszy świętej. W uroczystościach wzięli też udział m.in. Antoni Macierewicz i Jan Parys, którzy byli ministrami w rządzie Olszewskiego.
Podczas Mszy doszło do incydentu. Został z niej wyprowadzony przebrany w ornat mężczyzna, który jednak nie był księdzem. Mężczyzna nie miał przy sobie widocznych niebezpiecznych przedmiotów, nie stawiał też oporu, gdy był wyprowadzany z sanktuarium.
Po południu Karol i Marta Nawroccy spotkali się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii; prezydent wręczył też odznaczenia państwowe.
Prezydent z pierwszą damą złożyli też wieniec pod Pomnikiem Mściciela. Jest to pomnik poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej usytuowany na cmentarzu polonijnym przy sanktuarium w Doylestown. Został odsłonięty 14 sierpnia 1988 roku. Autorem monumentu jest amerykański rzeźbiarz polskiego pochodzenia Andrzej Pityński.
Polska para prezydencka jutro będzie będzie uczestniczyć w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
tkwl/PAP
