Polska ma szczególną rolę do odegrania na świecie, w Europie, aby nieustannie przekonywać, że Rosja jest zagrożeniem, że jest to państwo, które prowadzi brutalną politykę. Doświadczamy tego od wielu, wielu lat. Nie wszyscy mają to zrozumienie” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, pytany o to, jakie cele przyświecają prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie głowa państwa weźmie udział w debacie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent w Doylestown: To zadanie moje i prezydenta Trumpa, aby nasze relacje wprowadzać w kolejną fazę wielkiej przyjaźni

