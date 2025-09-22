„Polska ma szczególną rolę do odegrania na świecie, w Europie, aby nieustannie przekonywać, że Rosja jest zagrożeniem, że jest to państwo, które prowadzi brutalną politykę. Doświadczamy tego od wielu, wielu lat. Nie wszyscy mają to zrozumienie” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, pytany o to, jakie cele przyświecają prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie głowa państwa weźmie udział w debacie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
CZYTAJ TAKŻE: Prezydent w Doylestown: To zadanie moje i prezydenta Trumpa, aby nasze relacje wprowadzać w kolejną fazę wielkiej przyjaźni
Prezydent rozpoczyna dziś…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741197-tylko-u-nas-bogucki-polska-ma-szczegolna-role-do-odegrania