Nie mógł przyjść na spotkanie z Parą prezydencką, ale na miejscu była jego córka. Co się wydarzyło? "Ja pana też pozdrawiam. Najlepszego"

autor: PAP/Leszek Szymański

Podczas spotkania Pary prezydenckiej z amerykańską Polonią w Doylestown doszło do niezwykłej sytuacji. Córka mężczyzny, który nie mógł przyjść na spotkanie z prezydentem, zadzwoniła do taty i podała telefon… Karolowi Nawrockiemu.

Para Prezydencka w Amerykańskiej Częstochowie

Prezydent Karol Nawrocki z Pierwszą Damą odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w stanie Pensylwania. Prowadzone przez ojców paulinów sanktuarium znane jest także jako Amerykańska Częstochowa, to ważne miejsce kultu dla amerykańskiej Polonii.

Podczas poźniejszego bliższego spotkania z Polonią, gdy można było zrobić sobie zdjęcie z prezydentem, doszło do nietypowego wydarzenia. Córka mężczyzny, który nie mógł przyjść na spotkanie z prezydentem, zadzwoniła do taty i podała telefon… Karolowi Nawrockiemu.

Ma pan super córkę!

— powiedział Nawrocki do telefonicznego swojego rozmówcy.

A ja pana też pozdrawiam. Muszę uratować córkę, bo gniotą ją, a dzielnie stoi

— dodał prezydent po wysłuchaniu mężczyzny.

Mówi, że przeżyje. Twardzielka. Najlepszego. Pozdrawiam!

— dodał na koniec.

