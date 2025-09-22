Podczas spotkania Pary prezydenckiej z amerykańską Polonią w Doylestown doszło do niezwykłej sytuacji. Córka mężczyzny, który nie mógł przyjść na spotkanie z prezydentem, zadzwoniła do taty i podała telefon… Karolowi Nawrockiemu.
Para Prezydencka w Amerykańskiej Częstochowie
Prezydent Karol Nawrocki z Pierwszą Damą odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w stanie Pensylwania. Prowadzone przez ojców paulinów sanktuarium znane jest także jako Amerykańska Częstochowa, to ważne miejsce kultu dla amerykańskiej Polonii.
Podczas poźniejszego bliższego spotkania z Polonią, gdy można było zrobić sobie zdjęcie z prezydentem, doszło do nietypowego wydarzenia. Córka mężczyzny, który nie mógł przyjść na spotkanie z prezydentem, zadzwoniła do taty i podała telefon… Karolowi Nawrockiemu.
Ma pan super córkę!
— powiedział Nawrocki do telefonicznego swojego rozmówcy.
A ja pana też pozdrawiam. Muszę uratować córkę, bo gniotą ją, a dzielnie stoi
— dodał prezydent po wysłuchaniu mężczyzny.
Mówi, że przeżyje. Twardzielka. Najlepszego. Pozdrawiam!
— dodał na koniec.
