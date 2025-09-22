TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Sasin: Myślałem, że już nic mnie nie zdziwi w państwie Tuska, a jednak udało im się. Doktryna Neumanna ma się w najlepsze

Sprawdź Jacek Sasin (PiS) w programie "Bez Cenzury" / autor: Telewizja wPolsce24
Ja muszę powiedzieć, że myślałem, że już mnie nic nie zdziwi w państwie Tuska, a jednak udało im się. Jeszcze udało im się mnie po raz kolejny zdziwić” - powiedział w Telewizji wPolsce24 poseł PiS Jacek Sasin, komentując sprawę Sławomira Nowaka.

Opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył sprawę tzw. „polskiego wątku” afery korupcyjnej Sławomira Nowaka. Stało się to jeszcze przed procesem. Główny proces, dotyczący korupcji na Ukrainie, toczy się nadal.

Wydawałoby się, że wszystko w tej sprawie już wiemy, wszystko zostało powiedziane. Ponad 4 miliony złotych w gotówce znalezione w jego domu. Cóż, okazuje się, że jednak może być tak, że ktoś podrzucił te pieniądze, bo z tego co słyszę, z takich trochę nieoficjalnych informacji, które się pojawiają,…

