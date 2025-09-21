„To dzisiaj nasze wspólne zadanie. Moje, jako prezydenta Polski i prezydenta USA Donalda Trumpa, by te kilka wieków wspólnych relacji, aby te podzielane przez nas wartości, wprowadzać w głębokim, wzajemnym sojuszu, ale także w Sojuszu Północnoatlantyckim, w kolejną fazę wielkiej przyjaźni polsko-amerykańskiej, która jest potrzebna dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej gospodarki, dla naszej technologii” - mówił w Doylestown w stanie Pensylwania prezydent RP Karol Nawrocki. Głowa państwa podczas spotkania z rodakami zapowiedziała powołanie Rady do spraw Polonii i Polaków za granicami Rzeczypospolitej. „Chcę zapewnić Polonię w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, że będę waszym prezydentem w wymiarze praktycznych działań Kancelarii Prezydenta RP” - podkreślał.
Spotkanie z amerykańską Polonią
Prezydent Karol Nawrocki z Pierwszą Damą odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown w stanie Pensylwania. Prowadzone przez ojców paulinów sanktuarium znane jest także jako Amerykańska Częstochowa, to ważne miejsce kultu dla amerykańskiej Polonii.
Podczas spotkania prezydent wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom polonijnym. Za wybitne zasługi w dyplomacji i wspieranie Polonii Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski odznaczył Annę Marię Anders. Odznaczeni zostali także m.in.: Tadeusz Antoniak, Janusz Romański i Grzegorz Tymiński.
Podziękowania prezydenta
Kochani Rodacy, tak mocno bije tutaj serce Polski w Amerykańskiej Częstochowie. Tak zawsze jestem szczęśliwy, jak mogę razem z wami w ten rytm bijącego dla Polski serca być właśnie razem i być z wami w tym rytmie. To dla mnie bardzo ważne i dziękuję wam za to, że jesteście tutaj
— mówił, przypominając, że nie jest to jego pierwsze spotkanie w Amerykańskiej Częstochowie, ale pierwsze jako prezydenta RP. Dlatego Karol Nawrocki zaczął od podziękowań.
Bo to, że jestem dzisiaj prezydentem Polski, możliwe było także dzięki wam. Dzięki Polakom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych, dzięki lojalnym obywatelom Stanów Zjednoczonych, którzy mają polskie korzenie, mają obywatelstwo polskie, często i oddają głosy w wyborach prezydenckich, dzięki waszej pracy, zaangażowaniu i dzięki temu, że właśnie w USA udało mi się wygrać te wybory i za to wam bardzo chcę podziękować
— podkreślała głowa państwa.
Amerykańska Częstochowa
Karol Nawrocki zwracał uwagę na obecność ojców paulinów w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown.
Jesteśmy rzeczywiście w miejscu szczególnym. Miejscu szczególnym dla naszej narodowej wspólnoty. Miejscu trzech wymiarów, przynajmniej trzech wymiarów wyjątkowości. Tak, bo Amerykańska Częstochowa ma ten dominujący, najważniejszy wymiar duchowy, religijny. To tutaj tak często wy, ale też setki, tysiące, dziesiątki tysięcy Polaków, Amerykanów, pielgrzymów z całego świata, przybywa po to, aby zwrócić się do Królowej Polski, ze swoimi troskami, problemami, czy też swoimi podziękowaniami i z nadzieją na to, że w Jej ramionach znajdą zrozumienie. To ten wymiar religijny i duchowy Amerykańskiej Częstochowy, który każdego roku i każdego miesiąca gromadzi tysiące wiernych pielgrzymów, potrzebujących modlitwy, rozmowy, zadumy, z naszą Królową, z Matką Boską Częstochowską, która także dzięki paulinom jest także tu, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, od roku 55. I za to dziękuję
— kontynuował.
Ale jak doskonale wiecie, Amerykańska Częstochowa ma także ten ważny dla nas wymiar narodowy. Wymiar narodowej pamięci, wartości, które są dla nas tak bardzo ważne i budują naszą wspólnotę także w XXI wieku. Niezależnie od tego, czy w granicach Rzeczpospolitej, czy Stanach Zjednoczonych. Tak, ten wymiar historyczny, wymiar narodowej pamięci i wspólnoty, wypisany jest z jednej strony grobami zasłużonych osób, akademików, naukowców, polskich patriotów, którzy tu przybywali do USA, służyli swoją wiedzą i profesjonalizmem, służyli i Stanom Zjednoczonym, i Polsce, i naszym wspólnym relacjom, i są tu pochowani. Ale to nie tylko groby, to także artyzm opowieści o tym, czym jest Polska. Wspaniałe pomniki, które oddają naszą historię
— dodał.
Pielęgnowanie narodowej pamięci
Prezydent wspomniał też o osobistym wymiarze, czyli swoim doświadczeniu. Opowiedział, że po raz pierwszy w Amerykańskiej Częstochowie był 9 lat temu, jako szeregowy pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, gdy odsłaniano pomnik Żołnierzy Wyklętych.
Kolejne spotkania z wami, z moimi rodakami, a w zeszłym roku miałem wielki zaszczyt i przyjemność towarzyszyć panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, gdy odsłaniał pomnik największego ruchu społecznego w okupowanej przez Sowietów Europie, a więc „Solidarności”, który przygotował z kolei Tadeusz Antoniak i kolejne środowisko patriotów ze Stanów Zjednoczonych
— dodał.
Mówię o tym drugim wymiarze wyjątkowości Amerykańskiej Częstochowy, aby powiedzieć też wam, że dziś już nie tylko dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, nie tylko prezes IPN, ale dziś prezydent Polski jest i będzie zawsze z wami w pielęgnowaniu narodowej pamięci, naszych wartości i tego, co dla nas najważniejsze
— powiedział.
Polska-amerykańska przyjaźń
Karol Nawrocki wymienił również trzeci wymiar wyjątkowości Amerykańskiej Częstochowy. To szczególne relacje ze Stanami Zjednoczonymi.
Relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, których wy, moi kochani, jesteście najważniejszymi i głównymi ambasadorami. To te relacje, które budowane są w świecie wspólnych, dzielonych przez nas wartości. Przywiązania do niepodległości, do wolności, do demokracji, do wolności słowa. To ten fundament głębokich, wielowiekowych wartości, w których widzimy twarze i Tadeusza Kościuszki, i generała Pułaskiego, widzimy tych, którzy przybywali w XIX wieku do Stanów Zjednoczonych po kolejnych powstaniach, to te relacje budowane także w wieku XX i budowane do czasów „Solidarności”, w momencie, gdy wielu tych, którzy podejmowali walkę z systemem komunistyczny, gdy po 13 grudnia 81 roku do więzień wkładali ich komuniści, to trafiali często tutaj, uciekając z komunistycznej Polski, chcąc dalej nieść w swoim sercu wolność i niepodległość
— mówił dalej.
Tych ostatnich widzę tutaj twarze. Są tutaj bohaterowie naszej wolności z „Solidarności”. Dziękuję, że jesteście
— dodał prezydent RP.
Jak wskazywał, te relacje za sprawą Amerykańskiej Częstochowy to także wizyty dwóch prezydentów USA w tym miejscu - Lyndona B. Johnsona i Ronalda Reagana, co pokazało, że Amerykańska Częstochowa jest ważna nie tylko dla Polaków, ale także dla Stanów Zjednoczonych.
Że Polskę można poznać tu - kim jesteśmy, jacy jesteśmy, w co wierzymy
— akcentował.
To dzisiaj nasze wspólne zadanie. Moje, jako prezydenta Polski i prezydenta USA Donalda Trumpa, by te kilka wieków wspólnych relacji, aby te podzielane przez nas wartości, wprowadzać w głębokim, wzajemnym sojuszu, ale także w Sojuszu Północnoatlantyckim w kolejną fazę wielkiej przyjaźni polsko-amerykańskiej, która jest potrzebna dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej gospodarki, dla naszej technologii
— powiedział Karol Nawrocki.
Jestem przekonany, że doskonale do tej pory, a jestem niespełna ponad miesiąc prezydentem, i w przyszłości będziemy z tego z panem prezydentem Trumpem wywiązywać się we dwóch jak najlepiej
— dodał.
Jan Olszewski nie poddał się
Prezydent przypomniał, że w Doylestown odsłonił tablicę poświęconą śp. premierowi Janowi Olszewskiemu, wyjątkowemu człowiekowi, pierwszemu wolnemu premierowi odradzającej się po 45 latach Polski.
Premier Olszewski mówił: „Nie jestem w obowiązku, aby się poddawać”. I nie tylko to mówił, ale tak żył. Nie poddał się niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej, gdy miał zaledwie kilkanaście lat i wstąpił do Szarych Szeregów, brał udział w Powstaniu Warszawskim. Nie poddał się po roku 45, gdy Polska stawała się sowiecką kolonią. On był wolnym człowiekiem w zniewolonym przez komunistów krajów. Był jednym z konstruktorów intelektualnych, prawnych „Solidarności” i prawnikiem, obrońcą w czasach komunistycznego bezprawia. Nie poddał się także po roku 89. Dziś być może nie wszyscy chcą pamiętać, ale był premierem rządu, który zrobił pierwszy krok, aby Polska była częścią NATO, gdy inni, znani także dzisiaj publicznie, mówili, że trzeba budować NATO-bis. A my pamiętamy, że pierwszy krok Polski do NATO to był krok premiera Jana Olszewskiego
— kontynuował.
Odznaczeni przez prezydenta
Patrzę drodzy państwo z wielkim szacunkiem i uznaniem na odznaczonych. Bo oni również się nie poddali, niezależnie od tego, czego oczekiwała rzeczywistość, to walczyli o pamięć, o dobre imię Polski, upominali się o prawdę o nas samych
— mówił dalej prezydent, wymieniając wprost jako przykład Annę Marię Anders.
Polska każdemu z was dzisiaj dziękuje za to, co zrobiliście na swojej drodze życiowej. Jesteśmy wam wdzięczni za to, że nigdy się nie poddaliście w swojej pięknej misji. Dziękujemy wam
— dodał.
Bdę waszym prezydentem”
Karol Nawrocki wskazał również na koniec swojego przemówienia, że prezydent Polski to nie tylko odznaczenia, podziękowania, przemówienia i słowa.
To także konkretne działania. Chcę zapewnić Polonię w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, że będę waszym prezydentem w wymiarze praktycznych działań Kancelarii Prezydenta RP. Już dziś w KPRP jest odpowiedzialna za Polaków i Polonie na całym świecie pani minister Agnieszka Jędrzak, która przez najbliższe pięć lat cały swój wysiłek i całą pracę będzie wkładać w to, abyście byli państwo jak najbliżej Warszawy i Rzeczpospolitej, i aby ocean nas nie rozdzielił. Niebawem powołamy także Radę ds. Polonii i Polaków za granicami Rzeczpospolitej. Po to, aby pochylać się nad konkretnymi problemami Polonii na całym świecie, aby wychodzić z inicjatywami ustawodawczymi, aby słuchać każdego głosu
— zapewniał prezydent RP.
