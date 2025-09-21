„Tutaj jak w soczewce widać, jak liberalno-lewicowa, żeby nie powiedzieć ta lewacka część sporu politycznego potrafi być brutalna, potrafi cieszyć się ze śmierci swojego politycznego oponenta” - podkreślał na antenie Telewizji wPolsce24 europoseł PiS Michał Dworczyk.
Podczas wieczornego programu „Minęła 20:15” w Telewizji wPolsce24 red. Tadeusz Płużański rozmawiał ze swoimi gośćmi, śledząc na ekranach uroczystości pogrzebowe z USA zamordowanego konserwatywnego aktywisty Charliego Kirka. Przypomniano szokujące i bulwersujące przykłady postawy przedstawicieli lewicy…
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Amerykanie żegnają Kirka podczas uroczystości pogrzebowej. Dziesiątki tysięcy ludzi na stadionie w Glendale w Arizonie! „Charlie nigdy się nie bał”. TRANSMISJA
Hipokryzja lewicy
Europoseł PiS Michał Dworczyk przypominał, że „morderstw, czy ataków [politycznych] było, jest, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie coraz więcej”.
Tutaj jak w soczewce widać, jak liberalno-lewicowa, żeby nie powiedzieć ta lewacka część sporu politycznego potrafi być brutalna, potrafi cieszyć się ze śmierci swojego politycznego oponenta. Spór jest wpisany w politykę, ale w cywilizacji zachodniej wykluczona jest przemoc. A tutaj widzimy, że z jednej strony jest przemoc, z drugiej strony perwersyjna chora radość ze śmierci drugiego człowieka i z trzeciej strony ta sytuacja obnaża hipokryzję
— mówił gość Telewizji wPolsce24.
Bo to przecież lewica ma na swoich sztandarach tolerancję, dialog, a w rzeczywistości jest chęć eliminacji i to fizycznej swoich oponentów
— dodał.
Przestroga
Były szef KPRM wskazał, że to przestroga, także dla nas w Polsce, „żeby nie dehumanizować swoich przeciwników politycznych i nie pogłębiać polaryzacji, która i tak jest bardzo poważna”.
Bo to może prowadzić do dramatów. I to szczególnie takim trollom ze środowisk takich jak „Silni Razem”, czy innym właśnie hejterom internetowym, należy dedykować tę przestrogę
— podkreślił Michał Dworczyk.
CZYTAJ TAKŻE: Goran Andrijanić: Dlaczego nas śmierć Charliego Kirka aż tak dotknęła? Tutaj chodzi o coś więcej niż zwykłą politykę
