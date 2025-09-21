WIDEO, ZDJĘCIA

Para Prezydencka jest w Amerykańskiej Częstochowie. Odsłonięto tablicę upamiętniającą śp. premiera Jana Olszewskiego

Sprawdź Para Prezydencka w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown / autor: PAP/Leszek Szymański
Para Prezydencka w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown / autor: PAP/Leszek Szymański

Prezydent Karol Nawrocki wraz małżonką Martą uczestniczą w uroczystościach w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, w stanie Pensylwania. To pierwszy punkt wizyty pary prezydenckiej w USA. Para Prezydencka odsłoniła tablicę upamiętniającą śp. premiera Jana Olszewskiego.

Prezydent z małżonką wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej b. premiera Jana Olszewskiego. Potem uczestniczyli we Mszy świętej. W uroczystościach wzięli też udział m.in. Antoni Macierewicz i Jan Parys, którzy byli ministrami w rządzie Olszewskiego.

Prezydent RP Karol Nawrocki wraz z Małżonką odsłaniają tablicę upamiętniającą śp. Premiera Jana Olszewskiego. Tablica umieszczona została w przedsionku Sanktuarium. Wykonana została przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Komitetem Smoleńsko-Katyńskim

— przekazała w serwisie X Kancelaria Prezydenta RP, publikując także nagranie.

Przebieraniec” w Sanktuarium

Podczas Mszy doszło do incydentu, został z niej wyprowadzony mężczyzna przebrany w ornat, który jednak nie był księdzem. Mężczyzna nie miał przy sobie widocznych niebezpiecznych przedmiotów, nie stawiał też oporu, gdy był wyprowadzany z sanktuarium.

Wizyta w USA

Po południu Karol i Marta Nawroccy spotkają się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii; prezydent wręczy też odznaczenia państwowe.

Prezydent z Pierwszą Damą złożą też wieniec pod Pomnikiem Mściciela. Jest to pomnik poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej usytuowany na cmentarzu polonijnym przy sanktuarium w Doylestown. Został odsłonięty 14 sierpnia 1988 roku. Autorem monumentu jest amerykański rzeźbiarz polskiego pochodzenia Andrzej Pityński.

W kolejnych dniach polska para prezydencka będzie przebywać w Nowym Jorku, gdzie Nawrocki będzie uczestniczyć w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

