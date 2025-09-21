„To jest najgorsza ekipa od 1989 roku i to, co robi Donald Tusk z polskim państwem, jak je dewastuje po 13 grudnia roku na każdym poziomie, jest zatrważające. To samo robi zresztą Radosław Sikorski, który kocha bardziej siebie niż Polskę. Jest egocentrykiem, zakochanym w sobie narcyzem, który ma podobny „gen”, jak Rafał Trzaskowski” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Janusz Kowalski, poseł PiS.
Poseł Polski 2050 Ryszard Petru w rozmowie z Telewizją wPolsce24 ocenił, że wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski „ma wszelkie predyspozycje, żeby być premierem”.
Być może w ciągu kilku miesięcy nastąpi wymiana z premiera Donalda Tuska na Radosława Sikorskiego
— stwierdził.
Co robi Sikorski?
Pytamy posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Kowalskiego o to, czy jego zdaniem może dojść do podmiany na stanowisku premiera i czy w jego ocenie byłaby to zmiana na lepsze.
— ocenia.
Polityk przypomina, że to Radosław Sikorski jest odpowiedzialny za brak zbudowania mniejszości blokującej wobec niekorzystnej dla Polski unijnej umowy z państwami Mercosur.
Co robi w tej sprawie Radosław Sikorski, który na wszystko ma czas, tylko nie na to, aby mobilizować innych ministrów spraw zagranicznych z Unii Europejskiej do zablokowania tej niekorzystnej dla polskiej wsi umowy?
— pyta.
Szalupa ratunkowa
Janusz Kowalski ocenia, że słowa Ryszarda Petra dla Telewizji wPolsce24 nie są przypadkowe.
Ja odczytuję deklarację Ryszarda Petru jako poważne ostrzeżenie wobec Donalda Tuska, że Polska 2050 jest gotowa na zmiany w koalicji. Z jednej strony są głosy z Polski 2050 o konieczność twardego kursu wobec Donalda Tuska. Z drugiej strony są głosy o chęć obrony Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu
— mówi.
Do czasu głosowania nad ewentualną zmianą marszałka Sejmu, jeżeli w ogóle do niego dojdzie, tego typu głosy będą się pojawiać, ale nie można wykluczyć, że jest to osobista inicjatywa samego Ryszarda Petru, ponieważ wielu posłów dzisiaj szuka pewnej „szalupy ratunkowej”, aby dostać się w 2027 roku do Sejmu
— dodaje.
