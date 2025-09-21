„To skandal, że niektórzy mówią, że ten rząd nic nie robi!” - napisał w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen, udostępniając nagranie, w którym wyśmiał działania rządu Donalda Tuska.
Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zadrwił z rządzących i bałaganu, którego dokonali w związku ze sprawą Ministerstwa Przemysłu.
To jest nieprawda, że rząd Tuska nic nie robi. Przecież najpierw zrealizowali swoją obietnicę wyborczą i na Śląsku powstało Ministerstwo Przemysłu, a potem zlikwidowali Ministerstwo Przemysłu. Przecież to tyle roboty przy tym było
— wskazał.
CZYYTAJ TAKŻE: Wioska potiomkinowska Tuska? Ministerstwo Przemysłu zniknęło szybciej, niż ktokolwiek sądził. Ile kosztowało? Znamy oficjalny wykaz
To nie wszystko
Polityk przypomniał, że podobny brak konsekwencji zauważalny jest także w innych dziedzinach.
Potem zlikwidowali prace domowe w szkołach, a teraz ministerstwo bardzo dużo pracy wkłada w to, żeby przywrócić prace domowe w szkołach, więc to jest naprawdę skandal, to jest bulwersujące, że niektórzy myślą, że ten rząd jest leniwy
— mówił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741169-mentzen-drwi-to-jest-nieprawda-ze-rzad-tuska-nic-nie-robi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.