Mentzen drwi z ekipy Tuska: "To jest naprawdę skandal, to jest bulwersujące, że niektórzy myślą, że ten rząd jest leniwy"

  • Polityka
  • opublikowano:
Sławomir Mentzen / autor: Fratria

To skandal, że niektórzy mówią, że ten rząd nic nie robi!” - napisał w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen, udostępniając nagranie, w którym wyśmiał działania rządu Donalda Tuska.

Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych zadrwił z rządzących i bałaganu, którego dokonali w związku ze sprawą Ministerstwa Przemysłu.

To jest nieprawda, że rząd Tuska nic nie robi. Przecież najpierw zrealizowali swoją obietnicę wyborczą i na Śląsku powstało Ministerstwo Przemysłu, a potem zlikwidowali Ministerstwo Przemysłu. Przecież to tyle roboty przy tym było

— wskazał.

To nie wszystko

Polityk przypomniał, że podobny brak konsekwencji zauważalny jest także w innych dziedzinach.

Potem zlikwidowali prace domowe w szkołach, a teraz ministerstwo bardzo dużo pracy wkłada w to, żeby przywrócić prace domowe w szkołach, więc to jest naprawdę skandal, to jest bulwersujące, że niektórzy myślą, że ten rząd jest leniwy

— mówił.

