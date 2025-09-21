„Za chwilę ten człowiek pojawi się w mediach, będzie lansowany na jakiegoś bohatera, będzie wynoszony na piedestały. Oni po prostu idą ‘na bezczela’. Cytując klasyka: ‘to się w pale nie mieści’” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, komentując sprawę umorzenia polskiego wątku afery Sławomira Nowaka.
Opinia publiczna zbulwersowana jest sprawą decyzji Sądu Rejonowego Warszawa-Mokotów, który umorzył sprawę tzw. polskiego wątku afery korupcyjnej Sławomira Nowaka.
Stało się to jeszcze przed procesem. Powołano się na rzekomy „oczywisty brak podstaw oskarżenia”.
CZYTAJ TAKŻE: O co chodzi w skandalicznej decyzji ws. Nowaka? SPRAWDŹ! Do wniosku obrony o umorzenie postępowania przyłączył się prokurator!
Zaskoczenia nie ma
Takim obrotem spraw nie jest zaskoczony poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Kaleta.
To było wiadome od samego początku. Proszę sobie przypomnieć, jak Donald Tusk swego czasu, jeszcze przed powrotem do polskiej polityki, mówił, że to jest więzień polityczny
— wskazuje w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Uważam, że w tej chwili kolejnym krokiem w państwie bezprawia, w państwie Żurka, Tuska i innych gigantów pato-władzy, będzie to, że Sławomir Nowak wystąpi o gigantyczne odszkodowanie i otrzyma je
— stwierdza.
CZYTAJ TAKŻE: Triumfalny wpis Nowaka po decyzji sądu. Burza w sieci. „Po to Tuskowi była prokuratura”; „Takiego wałka jeszcze Polska nie widziała!”
To nie koniec
Pytamy Piotra Kaletę o to, dlaczego Sławomir Nowak jest tak broniony.
Być może ma bardzo dużą wiedzę na temat poprzednich czasów okupacji Platformy Obywatelskiej w naszej ojczyźnie, a może po prostu jest to realizacja doktryny Neumana
— mówi.
Za chwilę ten człowiek pojawi się w mediach, będzie lansowany na jakiegoś bohatera, będzie wynoszony na piedestały. Oni po prostu idą „na bezczela”. Cytując klasyka: „to się w pale nie mieści”. Jestem przekonany jednak, że to nie koniec
— stwierdza.
Jedyną szansą na zakończenie tego chocholego tańca jest odsunięcie tej ekipy od władzy
— podsumowuje.
CZYATJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Horała o sprawie Nowaka: To są mafijne zasady lojalności, ale najwyraźniej w takich paradygmatach funkcjonują
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741165-tylko-u-nas-kaleta-o-sprawie-nowaka-ida-na-bezczela
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.