Czy dni Donalda Tuska jako premiera są policzone? Fatalne sondaże pokazują, że z nim u steru ten rząd daleko nie zajdzie. Kto go może zastąpić? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć Ryszard Petru z Polski 2050. „Być może w ciągu kilku miesięcy nastąpi wymiana z premiera Donalda Tuska na Radosława Sikorskiego” - powiedział Szymonowi Szeredzie na antenie Telewizji wPolsce24.
Kolejne sondaż pokazują, że obecna koalicja rządząca ma coraz większe problemy. Jeszcze gorzej jest w kwestii premiera Donalda Tuska, który cieszy się gorszą lub porównywalną popularnością, jak za czasów, gdy uciekał do Brukseli pod koniec pierwszych rządów jego formacji.
Od pewnego czasu wyciekają zakulisowe informacje, które wskazują na coraz większe niezadowolenia z faktu, iż rządowi przewodzi Tusk. Głównym faworytem, który mógłby przejąć pałeczkę i poprowadzić koalicjantów jest obecny wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Do niedawna mówił się również o Rafale Trzaskowskim, ale jego kandydatura była traktowana raczej w formie ciekawostki.
Petru wskazuje na Sikorskiego w roli nowego premiera
Do sprawy potencjalnej sukcesji po Tusku odniósł się Ryszard Petru z Polski 2050. Zapytany przez Szymona Szeredę z Telewizji wPolsce24, odpowiedział:
Ma wszelkie predyspozycje, żeby być premierem. Być może w ciągu kilku miesięcy nastąpi wymiana z premiera Donalda Tuska na Radosława Sikorskiego.
Coś musi być na rzeczy. W dniach 18-21 września odbywało się wydarzenie „Zryw”, które na wzór „Campus Polska” Rafała Trzaskowskiego ma konsolidować młodzież wokół Sikorskiego. Bardzo możliwe, że szef MSZ szykuje sobie zaplecze do dalszych politycznych działań.
