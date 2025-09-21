„Śmiechu warte czy szczyt bezczelności. Pan z Chobielina ustami swojego rzecznika Wrońskiego z „Gazety Wyborczej” postanowił uczyć eleganckich tradycji pana prezydenta Karola Nawrockiego” - napisał Przemysław Czarnek na portalu X, odnosząc się do zarzutu rzecznika MSZ, który twierdził, że tradycja nakazywała, żeby prezydent zaprosił szefa resortu na wspólny lot do USA.
Prezydent RP Karol Nawrocki przybył do Nowego Jorku, rozpoczynając swoją drugą wizytę w Stanach Zjednoczonych. To najwidoczniej dla MSZ kolejna okazja, by próbować swojej gry przeciwko „Pałacowi”. Rzecznik resortu Paweł Wroński opublikował na portalu X post, w którym ubolewa, że prezydent nie wystosował do szefa MSZ zaproszenia do samolotu.
Informuję, że do tej pory istniała elegancka tradycja zapraszania przez prezydenta RP szefa dyplomacji na pokład samolotu, lecącego na sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ
— napisał Wroński.
Rzecznikowi, który pracował w „Gazecie Wyborczej” odpowiedzieli prezydenccy ministrowie Marcin Przydacz i Rafał Leśkiewicz oraz poseł PiS Szymon Szynkowski vel Sęk.
Czarnek bez litości dla Sikorskiego i Wrońskiego
Do debaty postanowił dołączyć wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.
Śmiechu warte czy szczyt bezczelności. Pan z Chobielina ustami swojego rzecznika Wrońskiego z „Gazety Wyborczej” postanowił uczyć eleganckich tradycji pana prezydenta Karola Nawrockiego. I oto pan Wroński w imieniu pana z Chobielina pisze, że istniała elegancka tradycja zapraszania przez prezydenta ministra spraw zagranicznych na pokład samolotu. Wy naprawdę myślicie, że ludzie to są wariaci?
— skomentował na portalu X.
Były minister edukacji przypomniał przemysł pogardy wobec śp. Lecha Kaczyńskiego.
Pan, panie Wroński i ta cała Gazeta Wyborcza. Nie pamiętacie jak gnębiliście i prześladowaliście prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Pamiętacie jak Sikorski z Arabskim i Tuskiem zatrzymywali samolot rządowy na płycie lotniska w Brukseli, żeby prezydent Lech Kaczyński nie mógł zdążyć na szczyt Unii Europejskiej i musiał czarterować sobie samolot do Brukseli. Chamstwa możecie uczyć, nie eleganckich tradycji
— zakończył.
Duet Sikorski-Wroński dostarcza bardzo wiele materiału do oceny. Wystarczy przypomnieć słynne nagrania szefa MSZ sprzed Białego Domu czy Wrońskiego, który bronił niemieckiego rządu ws. kamienia w Berlinie.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Rzecznik prezydenta odpowiada Wrońskiemu! „Nigdy nie było praktyki zapraszania ministra na pokład samolotu prezydenckiego”
— Przydacz vs. Wroński! „Nie ma takiej tradycji”. Rzecznik MSZ pokazał twarz b. dziennikarza „GW”. „Oj bardzo szanownego ministra przepraszam”
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741157-czarnek-odpowiada-wronskiemu-chamstwa-mozecie-uczyc
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.