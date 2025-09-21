„To jest jedna wielka porażka, ale porażka na życzenie. Pani minister Nowacka realizuje agendę lewicy, sama się wywodzi ze środowisk skrajnie lewicowych. Ten przedmiot jest przedmiotem absolutnie sztucznym” – tak o edukacji zdrowotnej mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Tomasz Rzymkowski, poseł niezrzeszony, były sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
Tomasz Rzymkowski wskazał, że „Donald Tusk skierował Radosława Sikorskiego jako tego jedynego ministra na wysuniętą pozycję do osłabiania urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej”.
Jeśli obserwujemy te utarczki poszczególnych ministrów, szefów poszczególnych działów administracji rządowej, to od miesiąca widzimy takie utarczki na linii Pałac Prezydencki i Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Moja ocena oczywiście jest jednoznacznie…
