Opinią publiczną wstrząsnęła wiadomość o tym, że Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył sprawę tzw. „polskiego wątku” afery korupcyjnej Sławomira Nowaka. Stało się to jeszcze przed procesem, powołano się na „oczywisty brak podstaw oskarżenia. Główny proces, dotyczący rzekomej korupcji na Ukrainie, toczy się nadal.
Sławomir Nowak to były minister transportu w drugim rządzie Donalda Tuska, który odszedł z polskiej polityki po sprawie zegarka niewpisanego do oświadczenia majątkowego. Od 2016 roku był szefem ukraińskiej agencji drogowej. Prokuratura w 2021 r. oskarżyła go o kilkanaście przestępstw, głównie korupcyjnych. Zarzuty postawiła mu także strona ukraińska. W Polsce chodziło m.in. o łapówki za pomoc w zdobyciu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa.
Proces Nowaka ruszył w ubiegłym roku, podzielono go na kilka wątków. Tzw. „wątkiem polskim”, dotyczącym rzekomego przyjmowania łapówek w zamian za intratne stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, zajął się Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów. Ostatecznie sprawa została umorzona z powodu rzekomego „oczywistego braku podstaw oskarżenia”. Jak ustaliły „Fakty” TVN, do wniosku obrony o umorzenie postępowania przyłączył się prokurator. W artykule omawiającym sprawę podkreślono, że już po zmianie władzy zmienił się prokurator referent tej sprawy.
Dowody
Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira skomentował w mediach społecznościowych sprawę Sławomira Nowaka i przedstawił nagranie wideo, skasowane już przez prokuraturę, na którym widać zabezpieczone miliony zł w mieszkaniu sąsiada Nowaka.
To są dowody (536.400 euro, 470.000 USD i 30.000 zł) zabezpieczone u sąsiada Sławomira Nowaka, u którego ten był wieczór przed zatrzymaniem. Teraz przez decyzję sądu ten sąsiad (Jacek P.) nie będzie mógł nawet zeznań złożyć
— napisał na X Samuel Pereira.
