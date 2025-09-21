Wideo

Piekło zamarzło. Scheuring-Wielgus latami atakowała kościół. W dyskusji o edukacji zdrowotnej stwierdziła, że jest... chrześcijanką

Czytaj więcej
Dlaczego pan mi chrześcijance to mówi? Należę do tego Kościoła” - oznajmiła Joanna Scheuring-Wielgus do Krzysztofa Bosaka na antenie Polsat News. Wicemarszałek z Konfederacji powiedział wcześniej, że europoseł Nowej Lewicy „nie powinna wtrącać do Kościoła i życia chrześcijan”.

W programie Bogdana Rymanowskiego poruszony został temat edukacji zdrowotnej. Spór w sprawie toczyli prezydencki minister Zbigniew Bogucki i wicemarszałek Krzysztof Bosak z Konfederacji kontra europoseł Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

W pewnym momencie lewicowa polityk stwierdziła, że Kościół nie ma prawa zabierać głosu w sprawie oraz nie powinien wpływać na decyzję rodziców czy wypisać dziecko z przedmiotu.

Kościół jest ideologią. Każda religia jest ideologią i Kościół jest ostatnią instytucją, która powinna wtrącać się w decyzje rodziców czy w to, co robi szkoła. Kościół niech uczy duchowości i tego, co jest w Kościele. Wara kościoła

— powiedziała.

Minister Bogucki skontrował wypowiedź europoseł.

Pani nie będzie mówić, co Kościół ma robić a czego nie. Czy co mamy mówić, robić i w co wierzyć. To jest właśnie wasza ideologia. Chcielibyście Kościół zakopać

— odpowiedział.

Scheuring-Wielgus: Jestem chrześcijanką

Wicemarszałek Bosak również odniósł się do słów Scheuring-Wielgus.

Myślę, że pani się nie powinna wtrącać do Kościoła i życia chrześcijan. Nic pani do tego, jaką rolę religia i Kościół odgrywa w czyimś życiu

— powiedział.

Po słowach polityka Konfederacji z ust europoseł lewicy padło absurdalne wyznanie.

Dlaczego pan mi chrześcijance to mówi? Należę do tego Kościoła

— stwierdziła.

Lider Konfederacji wytłumaczył następnie, czym jest wolność religijna.

Wolność religijna polega na tym, że każdy ma prawo określić jaką religię wyznaje oraz jaką dana wspólnota religijna odgrywa rolę w jego życiu. Pani oczywiście ma prawo skomentować, wyrazić swoją opinię. Natomiast proszę przyjąć do wiadomości, że szereg ludzi ma inną opinię. Każdy ma prawo to określić sam

— skonkludował.

Scheuring-Wielgus nie pośle syna na edukację zdrowotną?

Europoseł zaznaczyła, że jej środowisko chce, żeby przedmiot był obowiązkowy.

My jako Lewica od samego początku byliśmy zwolennikami, i nadal jesteśmy, żeby edukacja zdrowotna była przedmiotem obowiązkowym

— powiedziała.

Jej chęć uszczęśliwiania innych na siłę ma nie dotyczyć jej własnego dziecka…

Moich trzech synów nigdy nie zapisywałam na zajęcia dodatkowe. Nigdy nie byli na lekcjach religii, wychowywania do życia w rodzinie czy etyce, bo akurat etyki nie było. Mój młodszy syn ma 17 lat, chodzi do trzeciej klasy liceum. Mieliśmy rozmowę tak jak z każdym naszym dzieckiem i on powiedział, że ten przedmiot jest super. On tego nie potrzebuje i prosi, żebyśmy go nie zapisywali

— ujawniła.

Scheuring-Wielgus przez lata atakowała kościół i chrześcijan. Zakłócała Mszę Św. czy zarzucała współodpowiedzialność św. Janowi Pawłowi II w kwestii molestowania dzieci. Na potrzeby debaty nie przeszkadza jej jednak, żeby użyć argumentu o przynależności do tej wspólnoty. Na dodatek możliwe, że nie pośle syna na przedmiot, o który tak walczy - mimo, że według niego edukacja zdrowotna jest „super”.

xyz/Polsat News/X

