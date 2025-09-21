Rzecznik prezydenta odpowiada Wrońskiemu! "Nigdy nie było praktyki zapraszania ministra na pokład samolotu prezydenckiego"

Rzecznik prasowy prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz zwrócił uwagę, że rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych przekazuje „nieprawdziwe informacje”. „Nigdy nie było praktyki zapraszania ministra spraw zagranicznych na pokład samolotu prezydenckiego, w trakcie podróży Prezydenta RP na szczyt ONZ. Pan Paweł Wroński, rzecznik prasowy MSZ nieelegancko i w charakterystycznym dla siebie stylu dezinformuje opinię publiczną” - stwierdził.

Podczas wizyt Pana Prezydenta w Wilnie, Helsinkach, Berlinie i Paryżu towarzyszył Panu Prezydentowi wiceminister spraw zagranicznych, lecąc na pokładzie prezydenckiego samolotu

— dodał Leśkiewicz.

Pan Prezydent Karol Nawrocki wyruszył w podróż do USA w sobotę wczesnym popołudniem. Bo w niedzielę spotyka się z Polonią w Doylestown - amerykańskiej Częstochowie. Pan minister Radosław Sikorski w sobotę zwiedzał Podhale

— zakończył.

O co chodzi?

Wroński kolejny raz uderzył w prezydenta Karola Nawrockiego, próbując wymyślać kolejne „tradycje” i „zasady” związane z MSZ.

Prezydencki minister Marcin Przydacz podkreślił, że podczas wizyty w USA Karol Nawrocki i Radosław Sikorski będą stanowić „jedną polską delegację”. Nie wpłynęła jednak żadna prośba o to, aby szef MSZ podróżował jednym samolotem z głową państwa

— napisał „Wprost”.

Informuję, że do tej pory istniała elegancka tradycja zapraszania przez prezydenta RP szefa dyplomacji na pokład samolotu, lecącego na sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ

— przekonywał Wroński w serwisie X.

Nieprawda. Nie ma takiej tradycji. W zeszłym roku Szef MSZ nie leciał w samolocie z Prezydentem. Wcześniej również nie było tradycją, aby to Prezydent zabiegał o obecność Ministra w samolocie. A jeszcze wcześniej Prezydent RP na ZO ONZ latał samolotem rejsowym, bo Państwo Polskie nie dysponowało samolotami rządowymi (do czasu ich zakupu przez Rząd Zjednoczonej Prawicy)

— odpowiedział mu prezydencki minister Marcin Przydacz.

as/X/Wprost

