„Czeka mnie sporo wizyt zagranicznych, co jest bardzo miłe. […] Jestem gotowy do służby RP, nic się w tej kwestii nie zmieniło” - powiedział były prezydent Andrzej Duda na antenie Polsat News.
Były prezydent wskazał, „dzisiaj przede wszystkim dyskutuje o książce ‘To ja’”.
Nie planuję przenosić się do Stanów Zjednoczonych, ale mam dużo zaproszeń z USA, jak i z różnych innych państw na różne spotkania. Będę chciał to zrealizować. Będziemy pewnie rozmawiali o sytuacji geopolitycznej czy sposobie zakończenia wojny na Ukrainie
— przyznał Andrzej Duda.
Przyznał, że wykonuje bardzo wiele aktywności i nie narzeka na brak zajęć.
— podkreślił.
Andrzej Duda nawiązał również do kwestii tego, że mógłby zostać premierem.
Jestem gotowy do służby RP, nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jeżeli byłoby takie zapotrzebowanie na scenie politycznej, żeby był ktoś, kto nie należy do żadnego ugrupowania i nie posiada skrajnych poglądów, ma doświadczenie międzynarodowe, to oczywiście ja byłbym gotów się jego podjąć. Natomiast nie wiadomo, jaka będzie sytuacja
— powiedział były prezydent.
Spór między rządem a prezydentem
Omówił również spór kompetencyjny między rządem a prezydentem.
Mówię to z całą odpowiedzialnością, pan minister Sikorski i premier Tusk próbowali podważać rolę prezydenta, jeśli chodzi o politykę zagraniczną
— zaznaczył Andrzej Duda.
