Były prezydent mógłby zostać premierem? Andrzej Duda: "Jestem gotowy do służby RP. Nic się w tej kwestii nie zmieniło"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Andrzej Duda / autor: Fratria
Andrzej Duda / autor: Fratria

Czeka mnie sporo wizyt zagranicznych, co jest bardzo miłe. […] Jestem gotowy do służby RP, nic się w tej kwestii nie zmieniło” - powiedział były prezydent Andrzej Duda na antenie Polsat News.

Były prezydent wskazał, „dzisiaj przede wszystkim dyskutuje o książce ‘To ja’”.

Nie planuję przenosić się do Stanów Zjednoczonych, ale mam dużo zaproszeń z USA, jak i z różnych innych państw na różne spotkania. Będę chciał to zrealizować. Będziemy pewnie rozmawiali o sytuacji geopolitycznej czy sposobie zakończenia wojny na Ukrainie

— przyznał Andrzej Duda.

Czeka mnie sporo wizyt zagranicznych”

Przyznał, że wykonuje bardzo wiele aktywności i nie narzeka na brak zajęć.

Czeka mnie sporo wizyt zagranicznych, co jest bardzo miłe

— podkreślił.

Andrzej Duda nawiązał również do kwestii tego, że mógłby zostać premierem.

Jestem gotowy do służby RP, nic się w tej kwestii nie zmieniło. Jeżeli byłoby takie zapotrzebowanie na scenie politycznej, żeby był ktoś, kto nie należy do żadnego ugrupowania i nie posiada skrajnych poglądów, ma doświadczenie międzynarodowe, to oczywiście ja byłbym gotów się jego podjąć. Natomiast nie wiadomo, jaka będzie sytuacja

— powiedział były prezydent.

Spór między rządem a prezydentem

Omówił również spór kompetencyjny między rządem a prezydentem.

Mówię to z całą odpowiedzialnością, pan minister Sikorski i premier Tusk próbowali podważać rolę prezydenta, jeśli chodzi o politykę zagraniczną

— zaznaczył Andrzej Duda.

CZYTAJ WIĘCEJ: Niezwykłe świadectwo prezydenta Dudy. Wyznał, że zawsze modlił się przed ważnymi spotkaniami. „Przede wszystkim do Ducha Świętego”

tt/Polsat News

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych