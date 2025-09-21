Musiało zaboleć. Prezydent Karol Nawrocki wypisał swojego syna z edukacji zdrowotnej. To wywołało dość nerwową reakcję minister Barbary Nowackiej, która stoi za tym przedmiotem. Swoje żale, w formie pouczeń, musiała wylać w serwisie X.
Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki poinformował na platformie X, że podjął wraz z Pierwszą Damą decyzję o wypisaniu syna z zajęć „edukacji zdrowotnej”. Jak podkreśliła głowa państwa, „pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody”.
Zabolało Nowacką
To wywołało nerwową reakcję minister edukacji Barbary Nowackiej, które stoi za forsowaniem i wprowadzeniem do szkół tegoż przedmiotu. Próbowała więc pouczać prezydenta i wbijać szpilę!
Panie Prezydencie. Zanim się wypisze, zawetuje, podpisze lub oburzy, naprawdę, warto czytać dokumenty! W tym przypadku konkretnie - należałoby przeczytać podstawę programową do Edukacji Zdrowotnej
— napisała Barbara Nowacka, starając się bronić wprowadzanego przez siebie przedmiotu i z góry zakładając, że prezydent Nawrocki nie czytał jego podstawy programowej.
Szczególnie Pan powinien dbać o zdrowie dzieci i zaufanie społeczne do nauczycieli, którzy mądrze i wrażliwie przekazują wiedzę. A wiedza tym na temat przeciwdziałania uzależnieniom, profilaktyki, ruchu, zdrowia psychicznego oraz budowania relacji, szacunku do drugiej osoby - o tym jest też ten przedmiot - przyda się każdemu
— stwierdziła.
Co warto przypomnieć, rodzice mają do 25 września czas, by wypisać swoje dzieci z edukacji zdrowotnej. Statystyki z pewnością nie są pozytywne dla Nowackiej, a fakt, że uczynił to i sam prezydent, musiało podnieść ciśnienie szefowej MEN. A przecież to przedmiot nieobowiązkowy, więc tutaj pani minister nie powinna mieć nic do gadania i komentowania. Cóż, trzeba było to wcześniej przemyśleć, a nie forsować lewicowy program do edukacji.
olnk/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741126-nerwowo-nowacka-probuje-pouczac-i-strofowac-prezydenta
