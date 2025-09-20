„Świetne” – tak swoje relacje z premierem Donaldem Tuskiem ocenił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Karola Nawrockiego w wywiadzie dla „Wirtualnej Polski” mówił też m.in. o swoich przewidywaniach dotyczących konfliktu z Rosją.
W opublikowanym w sobotę wywiadzie Sławomir Cenckiewicz został zapytany m.in. o naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września. Szef BBN ocenił, że „wydarzenia tej nocy to dla nas lekcja, która unaoczniła braki w systemie”. Dodał przy tym, że „w zasadzie nie ma dziś państwa, które posiada 100-procentową ochronę swojej przestrzeni powietrznej”, ale to „nie może nas zwolnić z niepokoju i tego wyścigu z czasem”.
Na szczęście pojawiło się wsparcie sojusznicze – i z Zachodu, i ze strony Ukrainy – które pozwoliło nasze niebo uszczelnić i zagrożenie przynajmniej zminimalizować
— podkreślił Sławomir Cenckiewicz w wywiadzie.
Rozmowa dotyczyła też m.in. relacji pomiędzy rządem a pałacem prezydenckim. Szef BBN zapytany o swoje relacje z premierem Donaldem Tuskiem ocenił je jako „świetne”.
Kiedy spotkaliśmy się w BBN, powiedział do mnie: „musimy być jak jedna pięść…”
— relacjonował Cenckiewicz w wywiadzie. Dopytywany, wspomniał też 10-minutową rozmowę w cztery oczy, jaką odbył z premierem na Westerplatte.
Było bardzo sympatycznie, mówiliśmy o historii, profesorze Wapińskim i Lechii Gdańsk. Ale ja wiem na tyle dużo o premierze Tusku – jestem jego niedoszłym biografem – że ta sytuacyjna sympatia nie pozwala mi o tym wszystkim zapomnieć. W każdym razie, przynajmniej w takich sytuacjach, pan premier nie jest ultrasem w rodzaju Sikorskiego
— powiedział.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741113-prof-cenckiewicz-o-relacjach-z-tuskiem-zaskakujace-slowa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.