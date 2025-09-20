Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył sprawę tzw. polskiego wątku afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka i to jeszcze przed początkiem procesu. Były minister transportu w rządzie Donalda Tuska triumfuje na platformie X, ale cała sprawa oburzyła wielu komentatorów. Zwracają oni uwagę, że to polityczna decyzja związana z przejęciem wymiaru sprawiedliwości przez Koalicję 13 grudnia.
Szanowni Państwo potwierdzam, na PIERWSZYM posiedzeniu Sąd Rejonowy w Warszawie umorzył postępowanie przeciwko mnie z powodu „oczywistego braku podstaw”. Nie ma we mnie triumfalizmu, ale gorzka satysfakcja, że powoli, ale jednak nadchodzi sprawiedliwość. Wymiar sprawiedliwości wstaje z kolan. To nie koniec mojej wojny… Szkoda tylko tych lat i zrujnowanego życia…
— napisał na platformie X Sławomir Nowak.
Burza w sieci
Decyzja sądu w sprawie Sławomira Nowaka wywołała lawinę krytyki w sieci.
Najbliższy przyjaciel Tuska Sławomir N. dostał 22 prokuratorskie zarzuty korupcyjne a nawet kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Ścigali go także śledczy na Ukrainie. Wiele różnych składów sądów nie miało żadnych wątpliwości, by stosować wobec niego wielomiesięczny areszt. Wyszedł zza krat dopiero za milionową kaucją. Nie po to Tusk z Bodnarem, a teraz Żurek, przejmowali nielegalnie prokuraturę i sądy, by ludzie tej władzy nic z tego nie mieli. Bez procesu, bez wysłuchania świadków, bez rozpoznania dowodów sąd sprawę wielkich łapówek umarza, a zmieniony na „zaufanego” prokurator, o zgrozo to popiera. Po to właśnie mafia Tuska nielegalnie przejęła wymiar sprawiedliwości. Ordynarne skręcanie oczywistych kryminalnych, korupcyjnych afer - Grodzkiego, Giertycha czy teraz Nowaka i wielu innych ich koleżków - staje się w prokuraturach i sądach normą. Chełpienie się przez Żurka łamaniem ustaw przy nielegalnym przejmowaniu sądów, to symboliczny koniec niezależności trzeciej władzy. Unia teraz milczy, bo praworządność to był tylko fałszywy pretekst, by obalić prawicowy rząd w Polsce, a Bruksela sama aż kipi od korupcyjnych afer. Więc tym bardziej swój swego kryje
— zaznaczył Zbigniew Ziobro, wiceprezes PiS, były minister sprawiedliwości.
Po to Tuskowi była prokuratura. Po Grodzkim i Giertychu przyszła kolej na Nowaka. Jego sprawa korupcyjna była wyjątkowo dobrze udokumentowana, a i tak ją skręcono
— ocenił sytuację Sebastian Kaleta, poseł PiS.
Panie premierze Donaldzie Tusku, dziwna sprawa. Pańska prokuratura skasowała prezentację z dowodami w aferze Sławomira Nowaka, pańskiego kolegi. Jak Pan myśli, dlaczego? Na szczęście odzyskałem całość, by dobre media i dobrzy ludzie mogli pomóc w informowaniu obywateli o sprawie
— napisał Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
Takiego wałka jeszcze Polska nie widziała! U Sławomira Nowaka (PO) znaleziono w domu ponad 4 miliony złotych z łapówek, ale prokurator wystąpił o umorzenie, ponieważ nie miał dowodów, że Nowak dotykał pieniędzy. Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów umorzył postępowanie. To tak, jakby ktoś ukradł obraz „Dama z gronostajem”, powiesił sobie na ścianie w domu, policja by go znalazła, ale prokurator wystąpiłaby o uniewinnienie, ponieważ brakowało odcisków na ramie
— zaznaczył 𝗣𝗶𝗼𝘁𝗿 𝗪𝗶𝗲𝗰𝘇𝗼𝗿𝗲𝗸, użytkownik X.
No i pan ma jeszcze czelność ogłaszać ten przekręt na X, to umorzenie to naplucie milionom uczciwie pracującym Polakom w twarz
— napisała Dorota, użytkowniczka X.
Idę zobaczyć czy i ja nie mam gdzieś w domu 4 000 000, o których nie wiedziałem. O tym właśnie były wybory
— stwierdził 1984, użytkownik X.
Wystarczyła tylko zmiana prokuratora referenta po przejęciu prokuratury i wspólne stanowisko z tzw. „sądem” aby umorzyć sprawę na samym początku… Białoruś 2.0
— podkreśliła Polka Aga, użytkowniczka X.
tkwl/X
