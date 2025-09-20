„Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć „Edukacji Zdrowotnej”. Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycać do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody” - poinformował na platformie X prezydent Karol Nawrocki.
Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot w szkole, którym Koalicja 13 grudnia, a konkretnie minister edukacji Barbara Nowacka, zaplanowała począwszy od tego roku zastąpienie funkcjonującego od lat przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Po co takie działania? Wielu rodziców dopatrzyło się w niewinnie brzmiącej nazwie przedmiotu wprowadzenia tak naprawdę edukacji seksualnej w lewicowej formie. Nauczany w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII przedmiot jest w tym roku nieobowiązkowy i bardzo wielu rodziców skorzystało z możliwości wypisania swoich dzieci z tych lekcji. Okazuje się, że zrobiła tak m.in. Para Prezydencka.
Szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale także przestrzeń budowania szacunku do kultury, tradycji i wartości chrześcijańskich, z których wyrasta nasza cywilizacja. W pierwszej kolejności to my, rodzice, mamy prawo do decyzji w sprawie edukacji naszych dzieci i to jest ten moment, kiedy z tego prawa warto skorzystać
— zaznaczył prezydent Karol Nawrocki.
Rodzice mają jeszcze do 25 września czas, by wypisać swoje dzieci z edukacji zdrowotnej. CZYTAJ TAKŻE: Wypisz dziecko z lekcji edukacji zdrowotnej! Masz czas tylko do 25 września. Publikujemy wzór oświadczenia rodzicielskiego
tkwl/X
