„Wszystkie umorzone sprawy - Romana Giertych i innych osób powiązanych z obecną władzą - będą badane po tym, gdy w Polsce zmieni się władza. A w prokuraturze będą szefami, które są legalnymi prokuratorami” - powiedział legalny prok. regionalny z Lublina Jerzy Ziarkiewicz na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do medialnych doniesień o umorzeniu „polskiego wątku” w aferze byłego polityka PO.
Sąd umorzył sprawę tak zwanego „polskiego wątku” afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka i to de facto przed formalnym rozpoczęciem procesu
– informuje TVN24.
Sąd powołał się na przepisy mówiące o „oczywistym braku podstaw oskarżenia”. Główny proces Nowaka, dotyczący w dużej mierze rzekomej korupcji w Ukrainie, wciąż toczy się w stołecznym sądzie
– czytamy.
Prok. Ziarkiewicz komentuje sprawę umorzenia
O komentarz w sprawie został zapytany legalny prok. regionalny z Lublina Jerzy Ziarkiewicz.
Biorąc pod uwagę całokształt działalności osób, które obecnie kierują prokuraturą i poszczególnymi jej jednostkami, to mnie ta sytuacja nie dziwi. Dziwić może obiektywnie fakt, że zostało to umorzone na posiedzeniu, a sprawa nie została przekazana, jak rozumiem z przekazów medialnych, na rozprawę. Umorzenie przed rozprawą postępowania na posiedzeniu postanowieniem, jest wyjątkowym trybem postępowania w przypadku skierowania aktu oskarżenia. Trybem, który spotyka się w 1 na 1000 spraw. Biorąc pod uwagę charakter i okoliczności sprawy, których osób dotyczyło tego typu zakończenie postępowania, na etapie postępowania sądowego, może budzić głębokie wątpliwości. Chciałbym nawiązać do wpisu, który został uczyniony przez stowarzyszenie Ad Vocem. Wszystkie umorzone sprawy - Romana Giertych i innych osób powiązanych z obecną władzą - będą badane po tym, gdy w Polsce zmieni się władza. A w prokuraturze będą szefami, które są legalnymi prokuratorami
— skomentował na antenie Telewizji wPolsce24.
Następnie kontynuował:
Można przeprowadzić coś takiego na posiedzeniu, ale są to sytuacje niespotykane. Osobiście w swojej pracy od 2003 roku nie było czegoś takiego, aby sprawa, w której skierowałem akt oskarżenia i prowadziłem postępowanie, została zakończona w ten sposób. Nigdy coś takiego się nie wydarzyło. Nawet sprawa w 2023 roku o podobnym charakterze. Sąd nigdy nie uwzględnił wniosków o umorzenie postępowania w tym trybie. Wniosków składanych przez obrońców oskarżonych.
Prok. został dopytany, czy taka współpraca pomiędzy prokuratorem a obrońcą na tak wczesnym etapie jest w ogóle możliwa.
Nigdy ani w swojej pracy, ani od kolegów nie spotkałem się, żeby popierali wniosek złożony przez obrońców oskarżonego. Jeżeli kierowany jest akt oskarżenia, to prokurator robi to z przekonaniem, że są dowody, iż osoba popełniła czyn zabroniony. Trudno sobie wyobrazić, że przed przeprowadzeniem dowodów na rozprawie, prokurator stwierdził, że dowody zebrane w postępowaniu przygotowawczym nie dają żadnych podstaw do tego, żeby prowadzić postępowanie przed sądem przeciwko oskarżonym. Jest to wewnętrzna sprzeczność. To tak jak powiedzieć, że cukier jest słony
— skonkludował.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: TYLKO U NAS. Sąd umorzył sprawę „polskiego wątku” w aferze Nowaka. Zbigniew Ziobro: „Rządy pana Tuska mnie stale zaskakują”
xyz/TVN24/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741101-prok-ziarkiewicz-o-umorzeniu-sprawy-nowaka-bedzie-zbadana
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.