„Pieniądze, które znaleziono w skrytkach pana Sławomira Nowaka, nie tylko zostały potwierdzone przez zeznania świadków, w tym osoby bliskiej, która doprowadziła organa ścigania do tych skrytek. Znaleziono też ślady genetyczne na plikach pieniędzy. Nie przyszło mi do głowy, że może coś takiego nastąpić. Rządy pana Tuska mnie stale zaskakują” - powiedział Zbigniew Ziobro na antenie Telewizji wPolsce24, odnosząc się do medialnych doniesień o umorzeniu „polskiego wątku” w aferze byłego polityka PO.
Sąd umorzył sprawę tak zwanego „polskiego wątku” afery korupcyjnej dotyczącej Sławomira Nowaka i to de facto przed formalnym rozpoczęciem procesu
– informuje TVN24.
Sąd powołał się na przepisy mówiące o „oczywistym braku podstaw oskarżenia”. Główny proces Nowaka, dotyczący w dużej mierze rzekomej korupcji w Ukrainie, wciąż toczy się w stołecznym sądzie
– czytamy.
Komentarz Zbigniewa Ziobry
Do sprawy odniósł się były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Pieniądze, które znaleziono w skrytkach pana Sławomira Nowaka, nie tylko zostały potwierdzone przez zeznania świadków, w tym osoby bliskiej, która doprowadziła organa ścigania do tych skrytek. Znaleziono też ślady genetyczne na plikach pieniędzy. Nie przyszło mi do głowy, że może coś takiego nastąpić. Rządy pana Tuska mnie stale zaskakują. Zaczęło się od siłowego przejęcia mediów publicznych, złamaniem ustaw. Również przejęcia prokuratury i proces nielegalnego przejmowania kierowaniem sądami. Zaczął to Adam Bodnar. Miał skrupuły, wymyślał preteksty, szukał jakiejś wykładni. Teraz Żurek robi to samo tylko z większym pędem
— powiedział na antenie Telewizji wPolsce24.
Następnie dodał:
Z ustawy jasno wynika, że żeby odwołać prezesa sądu, konieczna jest zgoda kolegium. (Żurek) W ogóle nie ma żadnych obiekcji, że łamie obowiązujące go jako ministra ustawy. To jest horrendum. Rząd musi działać za pomocą ustaw. Minister sprawiedliwości na konferencji prasowej mówi, że łamie prawo, odwołuje prezesów sądów i deleguje swoich nominatów. Po to, żeby umarzano sprawy kolegów Tuska i grupy przestępczej, która dziś rządzi. To nie pierwsza sprawa, która jest skręcana. Warto przypomnieć sprawę Tomasza Grodzkiego, gdzie było blisko 200 świadków wskazujących na korupcję. Sprawę Polnordu Romana Giertycha. To można mnożyć. Mamy do czynienia z władzą, która demoluje państwo i przy okazji załatwia swoje prywatne interesy popełniając przy tym przestępstwa. Najgorsze jest to, że przejmują sądy i mają sędziów na telefon. Następnie chcą wsadzać przeciwników politycznych do aresztów.
Byłym minister sprawiedliwości został dopytany o to, jak tę sprawę mogą odbierać Polacy.
Trzeba pamiętać o tym, że państwo pokazujecie fakty, że fakty były mocne, betonowe. Śledczy stosowali areszt tymczasowy wobec pana Nowaka. Co więcej, areszt orzekali nawet sędziowie, którzy są mocno politycznie związani z grupą, która dziś rządzi. Sędzia Joanna Raczkowska, która została powołana przez pana Żurka jako pseudo rzecznik dyscyplinarny. To osoba, która jest bardzo powiązana z tym środowiskiem, również wobec Nowaka stosowała areszt tymczasowy - tak mi przekazali prokuratorzy. To najlepiej pokazuje, jak musiały to być żelbetonowe dowody, skoro taka osoba uznała, że nie może odmówić tymczasowego aresztu. Sąd w oparciu o te same dowody stwierdza, że umarza sprawę i to nie tylko dlatego, że ma wątpliwość, ale jak twierdzi, nie ma oczywistych powodów do oskarżenia
— ocenił.
Prokuratorzy, którzy prowadzili tę sprawę, mieli zasługi i doprowadzili do zatrzymania Nowaka, aresztowania, zostały im te sprawy odebrane. Podpali w prokuraturze, a sprawę oddano do prowadzenia osobom zaufanym. Po to zmieniali prokuraturę i sądy. Żeby poprzez osoby, które są funkcyjne zastraszać sędziów, którzy prowadzą sprawy i doprowadzić do takich decyzji. Mamy do czynienia z jawnym zamachem na funkcjonowanie państwa w obszarze III władzy. Trudno mówić, że mamy niezawisłe sądy, są też przyzwoici ludzie, ale są odsuwani od takich spraw. Władzy sądy są potrzebne, bo mają wpływ na losowanie sędziów. Sam to poczułem, jak w mojej sprawie wylosowano sędzię spoza układu i wylosowano jeszcze raz. Chodziło o nałożeni kary za niestawiennictwo na pseudokomisję ds. Pegasusa
— kontynuował.
xyz/TVN24/Telewizja wPolsce24
