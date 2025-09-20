„To jest element prowokacji i próba znów testowania, podnoszenia emocji nie tylko w tych państwach, co do których naruszana jest przestrzeń, ale tak naprawdę całości Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podczas konferencji prasowej, mówiąc o naruszeniu przestrzeni powietrznej Estonii przez Rosję.
Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w przestrzeń powietrzną tego kraju w pobliżu wyspy Vaindloo w Zatoce Fińskiej i pozostawały tam przez około 12 minut – podało estońskie ministerstwo spraw zagranicznych. Do siedziby estońskiego MSZ wezwano charge d’affaires Rosji i wręczono mu notę protestacyjną.
W związku z wczorajszym incydentem naruszenia przez rosyjskie myśliwce przestrzeni powietrznej Estonii – naszego sojusznika w NATO – potępiamy takie prowokacyjne działania. Zapewniamy o poparciu w imię solidarności sojuszniczej
-– napisał Przydacz, dodając do wpisu flagi Polski i Estonii oraz symbol uściśniętych dłoni.
Rosyjska prowokacja
Pytany na konferencji prasowej w Warszawie przed wylotem Karola Nawrockiego do USA na sesję ONZ, jak prezydent zareagował na incydent, zapewnił, że obserwuje on te prowokacyjne działania Rosji.
To jest element prowokacji i próba znów testowania, podnoszenia emocji nie tylko w tych państwach, co do których naruszana jest przestrzeń, ale tak naprawdę całości Sojuszu Północnoatlantyckiego
— powiedział.
Strona estońska zawnioskowała już ustami swojego premiera o rozpoczęcie konsultacji w ramach artykułu 4 NATO, tak jak Polska parę dni temu po wtargnięciu dronów. Będziemy tutaj zapewne uczestniczyć w tej dyskusji, ale trzeba dać odpór w sensie politycznym i ekonomicznym tym działaniom prowokacyjnym ze strony Rosji”
— stwierdził prezydencki minister.
Sankcje na Rosję
Wskazał, że Polska będzie nawoływać do tego, aby kolejne pakiety sankcji były przyjmowane szybciej niż dotychczas, a Wschodnia Straż NATO była wypełniana dalszymi konkretnymi deklaracjami państw sojuszniczych.
Zapewnił, że nasz kraj „oczywiście popiera” inicjatywę strony estońskiej, żeby w ramach artykułu czwartego Paktu dyskutować całościowo o tym, co się wydarzyło w ostatnich godzinach i dniach, patrząc na agresywną politykę rosyjską – również na drony nad Polską.
Prowokacja w Zatoce Fińskiej
Leżąca w Zatoce Fińskiej i położona około 100 km na północny wschód od Tallina wyspa Vaindloo jest najdalej wysuniętym na północ punktem Estonii. Według estońskich służb rosyjskie myśliwce nie miały planów lotu, a ich transpondery były wyłączone. Nie nawiązały również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego.
