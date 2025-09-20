Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia obecność Ukraińców w naszym kraju. Liczba negatywnych odpowiedzi jednak rośnie

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Ukraińcy / autor: Fratria
Ukraińcy / autor: Fratria

Ponad połowa ankietowanych (52,7 proc.) pozytywnie ocenia obecność Ukraińców w Polsce - wynika z nowego sondażu United Surveys. Odmiennego zdania jest natomiast 37 proc. respondentów. Chociaż pozytywne notowania wciąż przekraczają 50 proc., to w porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat widać rosnący odsetek negatywnych odpowiedzi.

Obecność Ukraińców w Polsce pozytywnie oceniło 52,7 procent Polaków, z czego 5,5 procent „zdecydowanie pozytywnie” i 47,2 procent „raczej pozytywnie”.

Negatywnie na temat obecności naszych wschodnich sąsiadów w Polsce wypowiedziało się natomiast 37 procent ankietowanych - w tym 21 procent „raczej negatywnie” i 16 procent „zdecydowanie negatywnie”.

10,3 procent Polaków nie ma zdania w tej sprawie.

Porównując te wyniki do tych sprzed dwóch lat przeprowadzonych także przez sondażownie United Surveys dla Wirtualnej Polski widać, że „odsetek pozytywnych ocen stosunku do Ukraińców mieszkających w Polsce spadł o 11,7 pkt. proc., a odsetek ocen negatywnych wzrósł o 7,5 pkt. proc.”

CZYTAJ TAKŻE:

SONDAŻ. 800 plus dla niepracujących Ukraińców? Ponad połowa Polaków po stronie prezydenta. 29 proc. jest za tym, aby w ogóle go nie otrzymywali

SONDAŻ. Zawetowanie ustawy o pomocy Ukrainie. Czy Polacy popierają decyzję prezydenta Karola Nawrockiego?

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych