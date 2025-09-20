Ponad połowa ankietowanych (52,7 proc.) pozytywnie ocenia obecność Ukraińców w Polsce - wynika z nowego sondażu United Surveys. Odmiennego zdania jest natomiast 37 proc. respondentów. Chociaż pozytywne notowania wciąż przekraczają 50 proc., to w porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat widać rosnący odsetek negatywnych odpowiedzi.
Obecność Ukraińców w Polsce pozytywnie oceniło 52,7 procent Polaków, z czego 5,5 procent „zdecydowanie pozytywnie” i 47,2 procent „raczej pozytywnie”.
Negatywnie na temat obecności naszych wschodnich sąsiadów w Polsce wypowiedziało się natomiast 37 procent ankietowanych - w tym 21 procent „raczej negatywnie” i 16 procent „zdecydowanie negatywnie”.
10,3 procent Polaków nie ma zdania w tej sprawie.
Porównując te wyniki do tych sprzed dwóch lat przeprowadzonych także przez sondażownie United Surveys dla Wirtualnej Polski widać, że „odsetek pozytywnych ocen stosunku do Ukraińców mieszkających w Polsce spadł o 11,7 pkt. proc., a odsetek ocen negatywnych wzrósł o 7,5 pkt. proc.”
CZYTAJ TAKŻE:
— SONDAŻ. 800 plus dla niepracujących Ukraińców? Ponad połowa Polaków po stronie prezydenta. 29 proc. jest za tym, aby w ogóle go nie otrzymywali
— SONDAŻ. Zawetowanie ustawy o pomocy Ukrainie. Czy Polacy popierają decyzję prezydenta Karola Nawrockiego?
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/741089-polacy-pozytywnie-oceniaja-obecnosc-ukraincow-w-naszym-kraju
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.