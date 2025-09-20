Wideo

Jaki dworuje z materiału TVN24 o fake newsach. "Muszę przyznać, że mnie złapali. To jest po prostu śledztwo dziennikarskie"

TVN24 / autor: Fratria/X-Patryk Jaki, screen
TVN dokonał wiekopomnego dzieła. Portal podaje, że Patryk Jaki powiedział, iż zacytuję: ‘Europa straciła poczucie swojego sensu’. Od razu wam się kojarzy, że jest to proputinowska propaganda, prawda? W ogóle używanie słowa sens od razu się każdemu z was pewnie się kojarzy z Putinem” - powiedział europoseł PiS Patryk Jaki w materiale zamieszczonym na portalu X. Odniósł się do artykułu, który ukazał się na portalu Konkret24 zajmującego się rzekomo weryfikacją fake newsów.

Europoseł PiS odniósł się do artykułu: „Dziki Trener, Pejo, Wyrzykowski…. Rozważania o dronach na rosyjską nutę”, który ukazał się na portalu należącym do TVN24 - Konkret24. Medium ma zajmować się weryfikacją fake newsów.

TVN dokonał wiekopomnego dzieła. Portal podaje, że Patryk Jaki powiedział, iż zacytuję: „Europa straciła poczucie swojego sensu”. Od razu wam się kojarzy, że jest to proputinowska propaganda, prawda? W ogóle używanie słowa sens od razu się każdemu z was pewnie się kojarzy z Putinem

— powiedział.

Polityk postanowił, że będzie dworować z portalu.

Co to ma wspólnego z Kremlem? Analizowałem i jest tylko chyba jeden sposób, żeby to wytłumaczyć. Mianowicie rozrysowałem słowo sens. To jest termin, który składa się z czterech liter S, E, N, S. Chodzi o to, że literka S znajduje się w słowie Rosja. Dlatego sens kojarzy się im bezpośrednio z Rosją. Mają mnie. Muszę przyznać, że mnie złapali. To jest po prostu śledztwo dziennikarskie

— dodał.

Następnie zwrócił uwagę na inny fragment z artykułu, który odnosił się do jego wpisu na Facebooku.

Patryk Jaki umieścił na Facebooku fragment swojego wystąpienia, w którym obwinił państwa Zachodu o to, iż zacytuje: „Chciały mieć tanią energię z Rosji”. To rzekomo jest też nieprawdziwe i prorosyjskie. To jest tak nieprawdziwe, że ja tylko zacytowałem na przykład Josepa Borela. To był jeden z najważniejszych polityków w poprzedniej kadencji w Unii Europejskiej. Odpowiednik ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, który powiedział, zacytuję: „Nasz dobrobyt był oparty na taniej energii pochodzącej z Rosji”. I to jest dezinformacja, że ja cytuję najważniejszych ludzi w Unii Europejskiej

— kontynuował.

Ekspert ocenia Jakiego

Europoseł następnie przywołał słowa polityków z Europy zachodniej.

Mam dla nich jeszcze gorszą wiadomość. Bez problemu znajdziecie w „Financial Times”, jak prezydent Francji Emmanuel Macron: „Zwrócił uwagę, że model europejski opierał się kiedyś na taniej energii ze wschodu”. Głupia sprawa, okazuje się, że Patryk Jaki zacytował liderów europejskich i tego robić nie wolno. Nawet znaleźli sobie profesora, który to wyjaśnił mądrymi słowami. Nie wiem, gdzie oni znajdują tych profesorów, Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego wyjaśnił, dlaczego słowa o utracie poczucia sensu przez Unię Europejską czy stwierdzeniu oczywistego faktu, że chcieli mieć tanią energię z Rosji, są putinowską propagandą

— powiedział.

Następnie dodał:

Nie uwierzycie. Powiedział, że chodzi o amplifikację przez autentyczność. Jest to proces polegający na zwielokrotnieniu lub powiększeniu czegoś. Czyli według prof. Jemielniaka poszerzam jeszcze bardziej kremlowską propagandę. Niestety Francja w tym roku kupiła rekordową ilość gazu LNG z Rosji, czyli amplifikacja, ale nie prokremlowska.

