Polska Agencja Prasowa przeinaczyła słowa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w sposób sugerujący, jakoby amerykański przywódca stwierdził, że „pomoże Polsce po wojnie”. „Najbardziej groźne było to, że rzecznik rządu, pan Adam Szłapka(…), zaczął mówić: ‘no, to jest niepokojące’. Rzecznik rządu, który nie sprawdza informacji, to już jest groźna rzecz” - ocenił w „Salonie Dziennikarskim” na antenie Telewizji wPolsce24 Piotr Semka, publicysta.
Jednym z tematów poruszonych przez redaktora naczelnego Telewizji wPolsce24 Jacka Karnowskiego z jego gośćmi w programie „Salon Dziennikarski” była depesza PAP ze zmanipulowaną wypowiedzią amerykańskiego przywódcy.
W wywiadzie dla Fox News prezydent USA Donald Trump pytany był o to, czy w świetle dodatkowych sił powietrznych, wysłanych do Polski przez Wielką Brytanię i innych sojuszników, Ameryka wyśle myśliwce lub systemy Patriot. Odpowiedział:…
