„Pamiętacie te wszystkie szkalujące materiały dotyczące Olefin? Jak się okazuje, to nic innego, jak kolejna PR-owa zagrywka” - napisał na platformie X europoseł PiS Daniel Obajtek, b. prezes Orlenu.
Daniel Obajtek odniósł się do informacji portalu Business Insider, który zaznaczył, że inwestycja Olefin III, którą forsował niegdyś Obajtek, wraca do łask obecnie rządzących. Wcześniej rząd Donalda Tuska zrezygnował z przedsięwzięcia motywując to rzekomo zbyt wysokimi kosztami realizacji.
Po pewnym czasie rząd powrócił do tego tematu, a wiadomość o aneksie do budowy Olefin II przekazać miał główny wykonawca inwestycji.
Piarowski chwyt Tuska
Zdaniem Obajtka cała akcja dyskredytowania inwestycji Olefin III była „piarowską zagrywką” obecnie rządzących.
Pamiętacie te wszystkie szkalujące materiały dotyczące Olefin? Jak się okazuje, to nic innego, jak kolejna PR-owa zagrywka. Koncern o tak dużym znaczeniu dla Polski i regionu manipuluje informacjami, wprowadza w błąd nie tylko opinię publiczną, ale też inwestorów i akcjonariuszy
— napisał Obajtek.
Mnie chciał rozliczać za rzekomo wielkie sprawy i inwestycje, którymi teraz się chwali, tymczasem wniosek o uchylenie mi immunitetu wpłynął w sprawie… obrony uczuć religijnych i wycofania jednego z numerów tygodnika „Nie”. Taka to uśmiechnięta Polska
— podkreślił b. prezes Orlenu.
