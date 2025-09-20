„Jeżeli pracownik Agory S.A. pan Czuchnowski uderza w polskiego patriotę, profesora Cenckiewicza, to działa na korzyść kogo? Rosji” - ocenił Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości na antenie Telewizji wPolsce24.
Obóz lewicowo-liberalny próbuje wszelkimi metodami zwalczać szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego profesora Sławomira Cenckiewicza, ponieważ ten ujawnił szokujące szczegóły resetu w relacjach z Rosją, realizowanego podczas pierwszych rządów PO-PSL.
Nowy rozdział w tej sprawie napisała teraz „Gazeta Wyborcza”. Wojciech Czuchnowski sugerował, że przeciwko profesorowi Cenckiewiczowi są nawet członkowie KPRP z obozu Prawa i Sprawiedliwości.
Z ich otoczenia dochodzą głosy, że na dłuższą metę pozycja Cenckiewicza jest nie do utrzymania. I że historyk powinien „dla dobra państwa” zrzec się funkcji w BBN i przejść na inne stanowisko. Według źródeł „Wyborczej” w środę Cenckiewicz został poproszony o wstrzymanie aktywności na koncie BBN
— pisał.
„Klub przyjaciół Putina”
Do sprawy tej nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Janusz Kowalski.
Czołówka dzisiejszej „Gazety Wyborczej” - uderzenie w profesora Cenckiewicza. W czyim jest to interesie? W interesie Moskwy i Kremla
— stwierdził.
Jeżeli pracownik Agory S.A. pan Czuchnowski uderza w polskiego patriotę, profesora Cenckiewicza, to działa na korzyść kogo? Rosji
— powiedział.
Moim zdaniem „Gazeta Wyborcza” to klub przyjaciół Putina
— podsumował.
