„Moim zdaniem sprawa jest dość jasna. Te wszystkie przypadki, które oburzały opinię publiczną, to nie były nieprawidłowości. To były rzeczy zgodne z zamierzeniami rządu i ministerstwa” - stwierdził wicemarszałek Senatu Krzysztof Bosak na antenie Telewizji wPolsce24, komentując wyniki raportu ws. afery KPO.
Rządzący próbują bagatelizować aferę KPO związaną z absurdalnymi dotacjami w ramach sektora HoReCa. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przeprowadziło 12 tys. kontroli dotacji przyznawanych przedsiębiorcom z unijnych funduszy od 2021 roku.
Współczynnik nieprawidłowości to 1/10 procenta
— stwierdziła.
Wszystko zgodnie z planem
Próby zbagatelizowania afery KPO skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 Krzysztof Bosak - wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji.
Moim zdaniem sprawa jest dość jasna. Te wszystkie przypadki, które oburzały opinię publiczną, to nie były nieprawidłowości. To były rzeczy zgodne z zamierzeniami rządu i ministerstwa
— powiedział polityk.
I wstrzymanie tego programu było tylko teatralnym ruchem na uspokojenie wrzawy wywołanej w opinii publicznej, na przeczekanie tych nastrojów
— stwierdził.
Celowe działanie
Krzysztof Bosak ocenił, że ramy tego programu zostały celowo szeroko skonstruowane.
Tam z tego, co pamiętam były nawet wymagania obniżane po to, żeby zrobić to, co robią kolejne rządy, czyli łatwiej te pieniądze wydać, bo żyjemy w paradygmacie łatwego rozdawania publicznych pieniędzy, gdzie kolejne rządy się chwalą tym, że zrobiły to szybko, sprawnie. Nad efektywnością ekonomiczną nikt się specjalnie nigdy nie zastanawiał
— mówił.
Dlatego my w środowisku krytycznym wobec Unii Europejskiej zwracamy na to uwagę od 20 lat, ale mam wrażenie, że to słabo do kogokolwiek dociera, że paradygmat szybkiego i sprawnego rozdawania pieniędzy publicznych, bo europejskie pieniądze to są publiczne pieniądze, to nie jest to, co się powinno robić w prawidłowo funkcjonującym państwie i gospodarce. To wręcz deprawuje urzędników, deprawuje społeczeństwo i kreuje całą kastę cwaniaków wyspecjalizowanych w braniu tych pieniędzy
— kontynuował.
Po prostu to wszystko, czym myśmy się bulwersowali, to jest zgodne z założeniami. Co oni mogli zrobić? Mogli przejrzeć, znaleźć parę wniosków z jakimiś wadami być może formalnymi, wcześniej przeoczonymi. Następnie musieli stwierdzić to, co jest zgodne z faktami, czyli że większość tych wszystkich projektów jest zgodna z założeniami ogłoszonego programu, po czym przejść do wypłacania pieniędzy
— wyjaśnił.
To tylko ułamek
Wicemarszałek Sejmu zwrócił uwagę, że program HoReCa to tylko mały ułamek całego KPO.
Ja bym się też przyglądał, jak pozostałe pieniądze są wydawane, gdzie są znacznie większe miliardy
— wskazał.
as/wPolsce24
