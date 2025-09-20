Czasami odnoszę wrażenie, że do eskalacji konfliktu, kto wie, czy nawet nie wybuchu wojny dążą te właśnie ultraliberalne środowiska związane z salonami unijnymi - mówił poseł Paweł Kukiz w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Wojciechem Biedroniem na antenie Telewizji wPolsce24.
Paweł Kukiz był gościem nowego programu Telewizji wPolsce24 „Wierzbicki i Biedroń mówią, jak jest”, gdzie odniósł się do sprawy manipulacji słowami Donalda Trumpa w tekście opublikowanym przez PAP w likwidacji, w którym stwierdzono, że prezydent USA miał mówić, że zapewni pomoc lotniczą Polsce dopiero po zakończeniu wojny, co nie było prawdą.
Pozwolę sobie na tak dosyć ryzykowne stwierdzenie troszeczkę dookoła, ale ja czasami odnoszę wrażenie, że do eskalacji konfliktu, kto wie, czy nawet nie do wybuchu wojny dążą te właśnie ultraliberalne środowiska związane z salonami unijnymi
— powiedział poseł.
A z jakiego powodu? Z prostego powodu, że zdają sobie sprawę z tego, iż na tak zwanych „dołach” w praktycznie wszystkich państwach Unii Europejskiej jest coraz mocniejszy trend prawicowy, a oni narobili takich bałaganów, mówię o tych salonach unijnych - bałagan to jest mało powiedziane - zrobili tyle malwersacji, tyle przeróżnych wałków, tyle przeróżnych złych rzeczy dla przeciętnego obywatela Unii Europejskiej, że po prostu obawiają się, że zmieni się układ sił w Parlamencie Europejskim i po prostu pójdą za kraty
— wskazał.
I stąd dla nich taka na przykład wojna czy jakaś taka bardzo poważna eskalacja konfliktu i stan wiecznego zagrożenia jest bardzo na rękę i stąd ta dezinformacja
— stwierdził.
Przyjaźniłem się ze świętej pamięci generałem Sławomirem Petelicki. I zapamiętałem jedną z rzeczy, którą on mi powiedział. Rozmawialiśmy o wojsku, o wojnie, o tego typu sprawach, o zagrożeniach i on w jakimś tam fragmencie jednej z rozmów mówi: „wiesz, do zwycięstwa na wojnie wcale nie jest potrzebna jakaś ogromna armia, ogromna liczebnie siła.” Ja mówię: „To co jest potrzebne?”. A on: „Przede wszystkim sabotaż, dywersja i dezinformacja”. No i tymi metodami się posługują
— ocenił.
