Czy w Szczytnie rządzonym przez burmistrza z Koalicji Obywatelskiej powstanie „aleja Bismarcka” zakończona jego popiersiem? Tak wynika z opublikowanych planów rewitalizacji parku. Warto wspomnieć, że pomnik Bismarcka stał w tym mieście przed 1911 rokiem, ale został rozebrany. Sprawą zajął się dziennikarz Telewizji wPolsce24 Rafał Jarząbek, któremu udało się porozmawiać z włodarzem miasta. Ten zapewniał, że nie ma planów stawiania pomnika zbrodniarzowi, a cała sprawa jest „manipulacją”.
Pomysłami tymi zszokowany jest były burmistrz miasta - Henryk Żuchowski z Prawa i Sprawiedliwości.
Ja w swojej kadencji znalazłem większość wśród rady, żeby zmienić nazwy ulic ludzi niegodnych, którzy mieli swoje ulice. Takich ulic w Szczytnie zmieniliśmy około 20, gdzie byliśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, które zrobiło porządek z takimi patronami jak: generał Świerczewski, Lenin, Bierut, Dzierżyński
— mówił.
Dlatego nie rozumiem tego, że 25 lat po tej sytuacji teraz wchodzimy w drugą stronę
— dodał.
Tłumaczenia burmistrza
Rafał Jarząbek zapytał o tę sprawę także obecnego burmistrza Szczytna Stefana Ochmana. Ten… zaczął tłumaczyć się, że plany miały tylko charakter tymczasowy.
Tutaj doszło do manipulacji, ponieważ mapka, którą na pewno państwo widzieli, która też krąży po internecie, to jest mapka stworzona na podstawie archiwalnych rzeczy, które są dostępne. Park jest pod ochroną konserwatora zabytków i jest objęty wymaganiami konserwatorskimi. I na podstawie tego projektant, który zajmuje się projektowaniem, na podstawie tych historycznych danych, posłużył się tymi danymi, aby stworzyć inną infrastrukturę, którą przedstawił
— przekonywał wyraźnie zdenerwowany.
Przedstawiając radnym, wyjaśniałem, żeby nie skupiali się na nazwach, bo one są do zmiany a na funkcjach tego parku, czy one są odpowiednie, czy architektura, czy nasadzenia, które mają powstać w parku, czy nawet zbiorniki wodne są okej, czy coś mamy dodać. Służy to później temu, aby uzyskać pozwolenie na budowę
— mówił.
Niestety mimo nawet mojego wyjaśniania na sesji tej kwestii, zostało to przedstawione, zmanipulowane, że ja chcę budować aleję Bismarcka, że chcę budować różne rzeczy. W Szczytnie nie ma miejsca na czczenie czy gloryfikowanie żadnych zbrodniarzy i nie będzie i nie taki był absolutnie mój cel, o czym pani radna przedstawiając to, doskonale wiedziała
— wskazywał.
as/wPolsce24
