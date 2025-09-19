Zarzuty zniszczenia mienia, nieumyślnego zniszczenia zabytku oraz znieważenia konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej usłyszy 62-letni mężczyzna podejrzewany o umieszczenie napisów na elewacji Sądu Okręgowego i Rejonowego w Łodzi. Napisy dotyczyły ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i premiera Donalda Tuska. „Żurek to nie zupa pomidorowa, nie każdy musi go lubić” - napisał w mediach społecznościowych Żurek.
W nocy ze środy na czwartek na budynku Sądu Okręgowego w Łodzi pojawiły się napisy m.in. pod adresem premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Podejrzewany o ich umieszczenie 62-letni mężczyzna miał je wykonać na elewacji sądu od strony ul. Narutowicza. Miał także rozlać farbę na schodach wejściowych do budynku i na schodach do Sądu Rejonowego dla Śródmieścia. Usłyszał zarzuty zniszczenia mienia.
Żurek to nie zupa pomidorowa, nie każdy musi go lubić.
Słowa na mój temat były „zabawne”, ale inne napisy na ścianie sądu w Łodzi to hejt i przede wszystkim - niszczenie mienia publicznego. Sprawą zajmuje się policja – a autorom przydałby się jeszcze słownik ortograficzny.
Pozdrawiam
— napisał na X minister Waldemar Żurek.
Zarzut zniszczenia mienia
62-letnim mężczyzną zajęli się śledczy z I Komisariatu Policji, kryminalni z komendy miejskiej i wojewódzkiej w Łodzi oraz funkcjonariusze Zarządu Terenowego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi. Ustalili gdzie przebywania po czym został on zatrzymany dziś przed południem, przed blokiem, w którym mieszka. Policjanci przetrząsnęli jego mieszkanie i znaleźli… puszki z farbami.
Mężczyzna usłyszy zarzut zniszczenia mienia, nieumyślnego zniszczenia zabytku oraz znieważenia konstytucyjnych organów RP, za co może mu grozić kara nawet 5 lat pozbawienia wolności
— powiedział PAP mł. asp. Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
Dodał, że mężczyzna pomalował nie tylko budynek sądu okręgowego przy pl. Dąbrowskiego w Łodzi, ale też rozlał farbę na placu przed sądem i Teatrem Wielkim, pomalował budynek Sądu Rejonowego w Łodzi przy al. Kościuszki, a także kamienice na ul. Piotrkowskiej i Więckowskiego. Jasiak poinformował, że wstępnie straty spowodowane działaniem mężczyzny zostały oszacowane na co najmniej 71 tys. zł.
koal/PAP
