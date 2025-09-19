„Liczba polityków i dziennikarzy, którzy bezrefleksyjnie i z poczuciem triumfu zaczęli rozpowszechniać to kłamstwo, wykorzystując je do ataku na swoich rodzimych oponentów, była zdumiewająca” - napisał Marek Magierowski w komentarzu dla Wirtualnej Polski, komentując skandal związany z manipulacją Polskiej Agencji Prasowej.
Państwowa Agencja Prasowa w likwidacji dezinformowała Polaków, wkładając w usta Donalda Trumpa słowa, które nie padły z jego ust. Napisała ona, że prezydent USA miał mówić, że zapewni pomoc lotniczą Polsce dopiero po zakończeniu wojny. Tymczasem Trump w swojej wypowiedzi nie wymienił żadnego kraju z nazwy i z kontekstu bardziej wynika, że najpewniej chodziło mu o Ukrainę.
Niewyobrażalny skandal
Sprawę w tekście opublikowanym na Wirtualnej Polsce skomentował Marek Magierowski, były ambasador RP w Izraelu i USA, były dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy i były wiceminister spraw zagranicznych.
Najdelikatniejszym określeniem tego, co się wydarzyło, byłby „brak profesjonalizmu”. Mniej delikatnym: „niewyobrażalny skandal”. I skłaniałbym się raczej ku tej drugiej definicji
— wskazał.
Szczególna ostrożność
Magierowski ocenił, że „styl Trumpa jest wyjątkowo malowniczy, a jego enuncjacje często sprawiają wrażenie swobodnego potoku niezwiązanych ze sobą myśli”.
Tym bardziej dziennikarze powinni być szczególnie ostrożni, posługując się pojedynczymi cytatami Szczególnie ci, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Szczególnie ci, którzy reprezentują państwową agencję informacyjną. I szczególnie w sytuacji, gdy każde słowo wygłoszone przez przywódcę najpotężniejszego państwa na świecie i naszego najważniejszego sojusznika w NATO ma ogromną wagę polityczną i natychmiast odbija się w Warszawie gigantycznym echem
— podkreślał w komentarzu dla „Wirtualnej Polski”.
Były ambasador zauważył, że „liczba polityków i dziennikarzy, którzy bezrefleksyjnie i z poczuciem triumfu zaczęli rozpowszechniać to kłamstwo, wykorzystując je do ataku na swoich rodzimych oponentów, była zdumiewająca”.
