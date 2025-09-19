Polska 2050 złoży projekt ws. przeciwdziałania alkoholizmowi w Polsce. Zakłada on zaostrzenie zakazu promocji alkoholu

Sklep z alkoholem; Zdjęcie ilustracyjne
Posłowie Polski 2050 złożą w przyszłym tygodniu w Sejmie projekt ustawy doprecyzowujący działania na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi w Polsce; zakłada on zaostrzenie zakazu promocji alkoholu oraz zwiększenie kar za łamanie przepisów” - zapowiedziała Wioleta Tomczak (Polska 2050).

Na wczorajszej sesji radni przyjęli zaproponowane przez klub KO uchwały, m.in. w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wycofał swój projekt dotyczący wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Przepadł też projekt Lewicy i Miasto Jest Nasze, które chciały wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach paliw na terenie Warszawy.

W Warszawie na razie będzie pilotaż w takich dzielnicach, jak Śródmieście i Praga-Północ, a w naszej opinii jest to zdecydowanie niewystarczające

— oceniła Tomczak na piątkowej konferencji prasowej.

Polska 2050 chce zapewnić bezpieczeństwo

Według Tomczak, Polska 2050 chce zapewnić bezpieczeństwo Polakom, niezależnie od działań samorządów, dlatego zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu posłowie złożą w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Złożymy poselski projekt ustawy, doprecyzowujący te działania w kierunku lepszego przeciwdziałania alkoholizmowi w Polsce

— dodała.

Znajdą się w nim zapisy, które będą rozszerzać i zaostrzać zakaz reklamy i promocji wyrobów alkoholowych, także promocji cenowych, marketingu, który jest przy tej okazji stosowany, i programów lojalnościowych. Także w tej ustawie znajdą się zapisy, które zaostrzą kary za łamanie tych zakazów oraz doprecyzujemy kwestie dotyczące opakowań, tak, aby one nie przypominały tych, które są dedykowane dzieciom

— relacjonowała Tomczak, która pełni też funkcję wiceprzewodniczącej sejmowej komisji zdrowia.

Alkohol jako mus owocowy dla dzieci

Poseł przypomniała sprawę z września 2024 r., kiedy media alarmowały, że w sklepach jest dostępny alkohol w opakowaniach przypominających musy owocowe dla dzieci. Wówczas b. minister zdrowia Izabela Leszczyna przygotowała projekt, który miał ograniczyć dostępność alkoholu.

Zgodnie z przekazanym w marcu do konsultacji społecznych projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zakazane ma być promowanie piwa, w tym w formie bonusów, sprzedaż alkoholu w postaci innej niż płynna. Do projektu nie trafił zapowiadany wcześniej przez resort zdrowia zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych w nocy.

Wtedy rząd zapowiedział właśnie ofensywę legislacyjną, mówiącą o tym, że projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w Sejmie pojawi się już w styczniu. Tak naprawdę dopiero w marcu mogliśmy zapoznać się z jego zapisami, które w czerwcu zostały skonsultowane publicznie, a do tej pory nie ma odniesienia rządowego do tych uwag

— powiedziała Tomczak.

Jak dodała, Polska 2050 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i dlatego przygotowuje własny projekt.

Być może będziemy na komisji zdrowia pracować nad dwoma wersjami, zarówno tą rządową, jak i tą poselską

— stwierdziła poseł.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach?

Tomczak dopytywana przez dziennikarzy, czy w projekcie noweli znajdzie się zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, powiedziała, że klub rozważa wprowadzenie takiego zapisu, jednak szczegóły dotyczące treści projektu zostaną przedstawione dopiero w przyszłym tygodniu.

Obecnie około 180 gmin w Polsce wprowadziło nocną prohibicję. W Krakowie, Bydgoszczy czy Białej Podlaskiej obejmuje całe miasto. W Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach czy Kielcach – tylko centra. Od września nocny zakaz obowiązuje w Gdańsku, w sezonie turystycznym – w Giżycku i Słupsku.

