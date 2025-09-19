Państwowa Agencja Prasowa w likwidacji kompletnie skompromitowała się, dezinformując Polaków w sprawie wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa dla Fox News, twierdząc, iż prezydent USA miał mówić, że zapewni pomoc lotniczą Polsce dopiero po zakończeniu wojny. Tymczasem Trump w swojej wypowiedzi nie wymienił żadnego kraju z nazwy i z kontekstu bardziej wynika, że najpewniej chodziło mu o Ukrainę. Teraz do sprawy odniósł się Donald Tusk. W żaden sposób nie skrytykował PAP, a nawet można odebrać jego wpis jako obronę państwowej Agencji. Wpis Tuska wywołał falę krytyki w sieci.
Niezależnie od interpretacji słów prezydenta Trumpa pragnę przypomnieć, że dodatkową pomoc po ataku dronów dla Polski zadeklarowały Francja, Wielka Brytania, USA, Niemcy, Holandia, Szwecja, Norwegia, Czechy, Portugalia, Włochy
— napisał na platformie X Donald Tusk.
Fala komentarzy po wpisie Tuska
Wpis Donalda Tuska wywołał burzę w sieci.
Z języka tuskiego na polski: będę was, moja PAP, bronił, jak niepodległości, dopóki jesteście w Platformie. I was, dzbany powielające fałszywy przekaz, także. Bo mam już tylko was. Dezinformacja level hard
— zaznaczył Krzysztof Feusette, publicysta tygodnika „Sieci” i portalu wPolityce.pl.
Pragnę przypomnieć, że nikt do tej pory nie poniósł odpowiedzialności za szerzenie prokremlowskiej propagandy kanałami Polskiej Agencji Prasowej
— napisał Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
A 100 konkretów to jak mamy interpretować?
— zapytał Bogdan Rzońca, europoseł PiS.
Niezależnie od tego co Pan mówi - każdy dzień na Pańską dymisję jest dobry. Pomoc deklarujemy nieustannie
— podkreślił Tobiasz Bocheński, europoseł PiS.
Jakiej do cholery interpretacji? PAP pod nadzorem Pana rządu zmienia TREŚĆ słów Trumpa, a to dywersja, która służy Moskwie!
— napisała Magda Trzaskowska, użytkowniczka X.
Panie Premierze, a może zamiast listy sojuszników warto byłoby zacząć od podstaw - czyli rzetelnych informacji we własnej agencji prasowej?
— zasugerował Sebastian Meitz, użytkownik X.
Interpretacji? Wypowiedź nadpisano, błędnie przetłumaczono i masowo kolportowano przez wasz rząd i sprzyjające mu środowisko. Te dywagacje powinien był Pan zgasić w zarodku, a teraz to przynajmniej wyraźnie uciąć
— podkreślił Bartosz Bocheńczak, sekretarz Nowej Nadziei.
