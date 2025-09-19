PILNE!

Jest uzasadnienie Trybunału Stanu ws. umorzenia sprawy immunitetu I prezes SN! Zamieszczono też oświadczenie Piotra Saka

Na stronie Trybunału Stanu opublikowane zostało postanowienie, wraz z uzasadnieniem, dotyczące umorzenia sprawy immunitetu I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. Zamieszczono też uzasadnienie zdań odrębnych i oświadczenie jednego z członków TS.

Trzyosobowy skład Trybunału Stanu umorzył w czwartek postępowanie ws. wniosku prokuratury dotyczącego uchylenia immunitetu I prezes Sądu Najwyższego oraz przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej. W składzie byli sędziowie TS: Piotr Andrzejewski (przewodniczący), Piotr Sak i Józef Zych. Sędzia Sak podał, że powodem umorzenia był brak kworum oraz brak uprawnionego oskarżyciela.

Na stronie Trybunał Stanu zostało opublikowane postanowienie wraz z uzasadnieniem, uzasadnienie zdania odrębnego do uzasadnienia postanowienia złożone przez Piotra Andrzejewskiego oraz uzasadnienie zdania odrębnego do postanowienia złożone przez Józefa Zycha.

Na stronie TS zamieszczono również oświadczenie Piotra Saka.

