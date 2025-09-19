Szef brytyjskiego wywiadu MI6 Richard Moore w swoim ostatnim wystąpieniu przed odejściem ze stanowiska wezwał obywateli Rosji do współpracy przeciwko Kremlowi, podkreślając, że nowe narzędzie w darknecie ma ułatwić bezpieczne przekazywanie poufnych informacji.
Zwracam się do tych mężczyzn i kobiet w Rosji, którzy mają do przekazania prawdę i mają odwagę, by się nią dzielić, by skontaktowali się z MI6
— powiedział Moore w swoim ostatnim przemówieniu jako szef brytyjskich służb przed ustąpieniem ze stanowiska.
Będziecie pracować na rzecz pokoju na naszym kontynencie, dzięki czemu będziemy chronić długoterminowe interesy, a wy odkupicie winy waszego kraju
— dodał.
Szef MI6 przyznał, że nie widzi „żadnych dowodów” na to, aby rosyjski przywódca Władimir Putin „był zainteresowany negocjacjami pokojowymi bez kapitulacji Ukrainy”. Jego zdaniem „Putin nas zwodzi”.
MI6 zapewni Rosjanom bezpieczeństwo
Moore zapewnił obywateli Rosji, którzy chcieliby współpracować z brytyjskim wywiadem, że MI6 „zrobi wszystko, aby zagwarantować im bezpieczeństwo”.
Wcześniej brytyjski rząd podał, że MI6 uruchamia nowy portal w darknecie, który ma służyć werbowaniu agentów. Ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało, że bezpieczna platforma komunikacyjna Silent Courier będzie działać na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego poprzez ułatwienie agencji wywiadowczej pozyskiwania potencjalnych agentów w Rosji i na całym świecie.
W miarę jak świat się zmienia, a zagrożenia, z którymi się mierzymy, stają się coraz poważniejsze, musimy zadbać o to, aby Wielka Brytania zawsze była o krok przed naszymi przeciwnikami
— oznajmiła szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper.
Usługa Silent Courier jest dostępna od piątku i umożliwia bezpieczne przesyłanie do Wielkiej Brytanii poufnych informacji na temat terroryzmu lub wrogiej działalności wywiadowczej.
Instrukcje dotyczące korzystania z portalu, w tym zalecenia na temat korzystania z godnych zaufania sieci VPN i urządzeń nie powiązanych z użytkownikami, będą dostępne na kanale MI6 w serwisie YouTube.
Od 1 października szefową MI6 zostanie Blaise Metreweli, pierwsza kobieta na tym stanowisku. Brytyjskie media spekulują, że Moore może zostać nowym brytyjskim ambasadorem w USA - po tym, gdy 11 września brytyjski dyplomata Peter Mandelson został odwołany z tej funkcji w związku z powiązaniami z Jeffreyem Epsteinem, nieżyjącym już finansistą i przestępcą seksualnym.
xyz/PAP
