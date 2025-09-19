Rafał Trzaskowski poniósł wczoraj spektakularną porażkę na posiedzeniu Rady Warszawy, na którą sam nawet się nie raczył stawić. Przedstawiciel prezydenta wycofał jego projekt dotyczący wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie nocą, wobec sprzeciwu radnych KO wobec tego projektu. Zamiast tego uchwalono inny projekt, wprowadzający nocną prohibicję tylko w dwóch dzielnicach - w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Teraz Trzaskowski nagrał wideo, w którym… rozradowany opowiada o swoim rzekomym sukcesie.
Wczorajsza sesja Rady Miasta dotycząca ograniczeń sprzedaży alkoholu wywołała bardzo wiele emocji. Ale wyjaśnijmy to, co najważniejsze - ja się z niczego nie wycofuję. Dalej stoję na stanowisku, że tego typu ograniczenia mają sens i dlatego udało mi się przekonać do tego radnych
— chwalił swoje „osiągnięcie” Rafał Trzaskowski. Nie wspominało tym, że został niejako zmuszony wycofać swój projekt wobec sprzeciwu radnych KO.
Większość radnych Koalicji Obywatelskiej, to nie jest żadna tajemnica, była przeciwko nakazywaniu czegoś, zakazom, nakazom, ale udało się ich przekonać do tego, że trzeba działać krok po kroku i wzorem innych miast w Polsce wprowadzamy ograniczenia sprzedaży alkoholu w ścisłym centrum, w Śródmieściu i na Pradze Północ. Od tego zaczynamy. Ja wsłuchałem się w głos mieszkanek i mieszkańców. Zrobiliśmy bardzo dokładne konsultacje i to jest właśnie wynik tych konsultacji
— tłumaczył Trzaskowski.
Polityka, drodzy Państwo, to jest sztuka kompromisu i przeprowadzanie takich programów, które mają szansę na poparcie większości. I tak się dokładnie stało w Warszawie
— zaznaczył włodarz stolicy.
Fala komentarzy
Po komentarzach pod nagraniem Rafała Trzaskowskiego widać, że jego argumentacja nie przekonała opinii publicznej.
Za mało książek w tle. Może zakryją ten alkohol w którym tonie wawa
— napisał Jan Śpiewak, aktywista miejski.
Nie dopuściliście do głosu mieszkańców i radnych dzielnic ze strachu, że kogoś przekonają. Macie wywalone na przykłady innych miast, a wasi radni opowiadają bajki o Fenicjanach i Ku Klux Klanie. To nie jest sztuka kompromisu, tylko absolutna ODKLEJKA
— zaznaczyła Aleksandra Owca, współprzewodnicząca Partii Razem, krakowska radna.
Jesteś Pan skompromitowany. Nic nie znaczysz nawet we własnej partii. Szkoda. Rzuć Pan stołek wiceszefa PO. Ratuj Pan twarz
— podkreślił Piotr Woźniak, użytkownik X.
Śmiech przez łzy. Zrobili Ciebie w konia i nawet tego nie ukrywasz
— ocenił sytuację Jan Molski, użytkownik X.
Dobra, dobra. Miastem rządzi Kierwa, a nie Ty. Zrobisz to, na co Ci pozwolą
— stwierdził Mateusz Gutowski, redaktor naczelny „Głosu Białowieży”.
Dlaczego nie było Pana na sesji rady miasta? Mógł Pan tam to zakomunikować
— napisał Rafał Mrowicki, dziennikarz XYZ.
