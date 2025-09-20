Relacje pomiędzy Polską 2050 a premierem Donaldem Tuskiem stają się coraz bardziej napięte. W koalicji 13 grudnia narasta kolejny konflikt, tym razem dotyczący obsad wiceministerialnych oraz sprawy „odchudzania rządu”.
Wirtualna Polska ujawniła, że Polska 2050 zdecydowała o wycofaniu swojej rekomendacji dla wiceministra finansów Jarosława Nenemana. W jego miejsce partia chce móc wskazać nowych wiceministrów funduszy i rozwoju regionalnego oraz sportu. Stanowiska te otrzymać mieliby odpowiednio posłowie: Bartosz Romowicz i Żaneta Cwalina-Śliwowska.
Romowicz i Cwalina-Śliwowska to jedni z bardziej aktywnych parlamentarzystów Polski 2050 i to na nich chce postawić właśnie formacja Hołowni
— mówił anonimowy rozmówca „WP”.
Chcemy promować posłów z klubu parlamentarnego
— wskazywał.
Narastający spór
Kandydatury nie są te jednak akceptowane z uwagi na rzekomą chęć „uszczuplenia rządu”. Dodatkowo Kancelaria Premiera nie chce, aby rząd opuścił Neneman, który uważany jest za fachowca.
Tusk decyduje o dymisjach i awansach wybiórczo, nasze rekomendacje nie są uwzględniane, a koalicjanci w ogóle nie chcą pamiętać o zobowiązaniach z lipca. Zwłaszcza dla lewicy to sytuacja wygodna, bo dla nich ważne są stanowiska, a zwłaszcza funkcja marszałka dla Czarzastego
— powiedział jeden z polityków Polski 2050 w rozmowie z Wirtualną Polską.
Niespełnione zobowiązania
Według polityków obozu Szymona Hołowni Donald Tusk nie wywiązuje się z zobowiązań dotyczących rekonstrukcji rządu.
Miała być redukcja stanowisk w ministerstwach o 20 procent. I co? Nic. Niektórzy wylecieli, niektórzy sami zrezygnowali, ale nie ma w tym żadnego planu i spójnej wizji. Struktura rządu wciąż działa źle
— mówił jeden z nich.
