Konflikt między Polską 2050 a Donaldem Tuskiem jest coraz większy. Problemem odchudzanie rządu i partyjne nominacje

Relacje pomiędzy Polską 2050 a premierem Donaldem Tuskiem stają się coraz bardziej napięte. W koalicji 13 grudnia narasta kolejny konflikt, tym razem dotyczący obsad wiceministerialnych oraz sprawy „odchudzania rządu”.

Wirtualna Polska ujawniła, że Polska 2050 zdecydowała o wycofaniu swojej rekomendacji dla wiceministra finansów Jarosława Nenemana. W jego miejsce partia chce móc wskazać nowych wiceministrów funduszy i rozwoju regionalnego oraz sportu. Stanowiska te otrzymać mieliby odpowiednio posłowie: Bartosz Romowicz i Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Romowicz i Cwalina-Śliwowska to jedni z bardziej aktywnych parlamentarzystów Polski 2050 i to na nich chce postawić właśnie formacja Hołowni

— mówił anonimowy rozmówca „WP”.

Chcemy promować posłów z klubu parlamentarnego

— wskazywał.

Narastający spór

Kandydatury nie są te jednak akceptowane z uwagi na rzekomą chęć „uszczuplenia rządu”. Dodatkowo Kancelaria Premiera nie chce, aby rząd opuścił Neneman, który uważany jest za fachowca.

Tusk decyduje o dymisjach i awansach wybiórczo, nasze rekomendacje nie są uwzględniane, a koalicjanci w ogóle nie chcą pamiętać o zobowiązaniach z lipca. Zwłaszcza dla lewicy to sytuacja wygodna, bo dla nich ważne są stanowiska, a zwłaszcza funkcja marszałka dla Czarzastego

— powiedział jeden z polityków Polski 2050 w rozmowie z Wirtualną Polską.

Niespełnione zobowiązania

Według polityków obozu Szymona Hołowni Donald Tusk nie wywiązuje się z zobowiązań dotyczących rekonstrukcji rządu.

Miała być redukcja stanowisk w ministerstwach o 20 procent. I co? Nic. Niektórzy wylecieli, niektórzy sami zrezygnowali, ale nie ma w tym żadnego planu i spójnej wizji. Struktura rządu wciąż działa źle

— mówił jeden z nich.

