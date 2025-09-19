„Gratuluję członkom mojego samorządu – adwokackiego – ponieważ jesteśmy na wspaniałej ścieżce do jego likwidacji. Mamy zaangażowanie polityczne już na takim poziomie, że to skończy się tym, że adwokatura zostanie w tym kształcie rozmontowana” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Michał Skwarzyński. Adwokat w ten sposób komentuje nieuznawanie przez mec. Przemysława Rosatiego i mec. Jacka Dubois wczorajszego umorzenia przez Trybunał Stanu sprawy immunitetu prof. Małgorzaty Manowskiej. Neo-Prokuratura Krajowa zapowiedziała dziś, że nie zaprzestanie dalszych działań w tej sprawie. Mec. Skwarzyński przypomina, że adwokat i adwokatura musi zawsze być po stronie praw człowieka, bo „inaczej ethos zawodu nie miałby sensu”.
Postępowanie Trybunału Stanu ws. uchylenia immunitetu I prezes Sądu Najwyższego, przewodniczącej TS sędzi prof. Małgorzaty Manowskiej zostało wczoraj umorzone. Taką decyzję Trybunał podjął w jedynie możliwy, trzyosobowym składzie: sędziowie Piotr Andrzejewski, Piotr Sak i Józef Zych (ten ostatni złożył zdanie odrębne). Powody takiego orzeczenia były dwa: na skutek działań prokuratury TS nie miał wystarczającego składu do sprawy oraz wniosek o uchylenie immunitetu sędzi prof. Manowskiej złożył podmiot, który tego zrobić nie mógł. O wyjaśnienie tej sytuacji poprosiliśmy mec. Michała Skwarzyńskiego.
Pierwszą sprawą jest oczywisty brak prawidłowego oskarżyciela, bo chciałem zauważyć, że Prokuratorem Krajowym w dalszym ciągu jest prok. Dariusz Barski. Bez niego i bez jego udziału doszło do awansowania prokuratorów biorących udział w tej procedurze. Oznacza to, że oni pełnią swoje funkcje nieprawidłowo i są nieprawidłowymi oskarżycielami
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl mec. Michał Skarzyński i wskazuje orzecznictwo, które absolutnie potwierdza ustalenia stanu prawnego.
Tę kwestię przesądza uchwała Sądu Najwyższego I KZP 3/24 oraz Trybunał Konstytucyjny w sprawie skargi Dariusza Barskiego w tym przedmiocie. Trybunał Konstytucyjny przyjął także moją skargę dotyczącą przypadku ks. Michała Olszewskiego i dokładnie taka sama skarga jest przyjęta w tym przedmiocie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. To dowodzi, że to nie są uprawnieni oskarżyciele
— wskazuje nasz rozmówca.
„Nie mogą oni zasiadać i tyle”
Wcześniejsza rozprawa przed Trybunałem Stanu miała miejsce 3 września i zakończyła się skandalem. 12 sędziów TS, którzy z mocy prawa są wyłączeni z rozpoznania tej sprawy, założyło togi i wymusiło wejście na salę rozpraw. Później utrudniali jej prowadzenie mec. Piotrowi Andrzejewskiemu i doprowadzili do przerwania oraz jej odroczenia.
Sędziowie ci są wykluczeni z rozpoznania sprawy immunitetu prof. Manowskiej, ponieważ prokuratura przesłuchała ich wcześniej w charakterze świadków. Dotyczy to: Jacka Dubois, Kamili Ferenc, Adama Koczyka, Marka Małeckiego, Marka Mikołajczyka, dr. Marcina Radwan-Röhrenschefa, Przemysława Rosatiego i dr. hab. Piotra Benedykta Zientarskiego. Trzech innych sędziów złożyło także wnioski o wyłączenie siebie samych.
Jeśli zaś chodzi o skład Trybunału Stanu, to trzeba powiedzieć, że ci państwo, którzy chcą postawić zarzuty sędzi prof. Małgorzacie Manowskiej, nie potrafią rozwiązać zgodnie z prawem całej tej sytuacji. Zeznawali jako świadkowie w tej sprawie, a jednocześnie są członkami Trybunału Stanu, to świadczy o ich „kompetencjach” prawniczych, bo teraz nie wiedzą, jak taką sytuację rozwiązać. Faktem jest jednak to, że postępowanie o uchylenie immunitetu, czyli w ramach odpowiedzialności objętej sankcją, a postępowanie przed Trybunałem Stanu jest postępowaniem objętym sankcją w rozumieniu art. 42 Konstytucji Rzeczypospolitej, wymaga zastosowania pełnego standardu praw człowieka oraz w rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i to niezależnie od treści KPK i innych przepisów ustaw. Ci sędziowie podlegali wyłączeniu przede wszystkim na podstawie Konwencji i konstytucji RP. Generalnie nie mogli w tej sprawie sądzić i to jest oczywiste dla każdego, kto posiada jakąkolwiek wiedzę z zakresu prawoznawstwa, na temat hierarchii aktów prawnych. Innymi słowy, nie mogą oni zasiadać w składzie tego organu
— stwierdza adwokat Skwarzyński.
Wnioski o chylenie immunitetu sędzi prof. Manowskiej prokuratura złożył za czasów Adama Bodnara, który dokonał bezprawnych zmian w kierownictwie Prokuratury Krajowej. Chciał odwołać jej szefa prok. Dariusza Barskiego bez zgody prezydenta.
Jeżeli zatem nie mamy skargi uprawnionego oskarżyciela i nie mieliśmy wniosku o wyłączenie sędziów pochodzącego od uprawnionego podmiotu, bo w tej sytuacji prokurator takim podmiotem nie jest, to pozostali trzej sędziowie tworzyli właściwy skład Trybunału Stanu, mogli podjąć orzeczenie i podjęli je zgodnie z prawem. Jeszcze raz powtarzam, wszyscy ci członkowie Trybunału Stanu zostali wyłączeni na podstawie tego, co wynika z konstytucji i z konwencji międzynarodowych, bo to jest gówna podstawa prawna, a nie tylko na podstawie KPK. Jeżeli chcieliby rzeczywiście zrealizować odpowiedzialność prof. Manowskiej, to są na to środki zgodne z prawem, zgodne z konstytucją, gdzie można taką procedurę przeprowadzić. To, że oni nie chcą ich zastosować, z własnych, prawdopodobnie indywidualnych i partykularnych interesów, to jest ich sprawa. Nie można wymagać, żeby świadkowie w sprawie byli jednocześnie sędziami
— podkreśla adiunkt w Katedrze Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego KUL.
Żurek, Rosati i Dubois i tak zrobią swoje
Neo-Prokuratura Krajowa wydała komunikat, w którym stwierdza, że i tak „będzie konsekwentnie kontynuować działania procesowe zmierzające do uzyskania zgody właściwych organów (Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego) na uchylenie immunitetu Małgorzacie Manowskiej”. Tego właśnie chcieli mec. Przemysław Rosati i mec. Jacek Dubois - wyłączeni z mocy prawa ze sprawy członkowie TS - którzy nie uznają orzeczenia o umorzeniu.
W momencie, kiedy została podjęta decyzja o wyłączeniu tych panów ze składu, przestali oni być członkami Trybunału Stanu w tej sprawie. Takie orzeczenie jest w obrocie prawnym i nie jest ono z niego wyeliminowane
— podkreśla mec. Skwarzyński. Co zatem zrobi minister Waldemar Żurek?
Teraz pewnie będzie tworzenie pseudo-Trybunału Stanu w składzie, który będzie odpowiadał na polityczne zamówienie, czyli tworzenie go z tych właśnie panów. Jeżeli ktoś uważa, że takie rzeczy przechodzą przez organy międzynarodowe, to niech się przypatrzy jeszcze raz sprawie ks. Michała Olszewskiego i niech się dwa razy zastanowi, czy to naprawdę przejdzie
— ocenia nasz rozmówca. Adwokat nie ma jednak dobrych wiadomości dla palestry.
Gratuluję członkom mojego samorządu – adwokackiego – ponieważ jesteśmy na wspaniałej ścieżce do likwidacji tego samorządu. Mamy zaangażowanie polityczne już na takim poziomie, że to skończy się tym, że adwokatura zostanie w tym kształcie rozmontowana. Można udawać, że nie wiemy, że tak będzie, ale dokładnie tak się stanie. Jeszcze raz gratuluję członkom mojego samorządu, zwłaszcza po tym, co się stało z TVP, po zaangażowaniu się w uzurpację w Prokuraturze Krajowej i teraz w zakresie Trybunału Stanu. A jak ktoś mi nie wierzy, to proszę popatrzeć na poziom zaufania obywateli do sądów, jaki jest w tej chwili. Jeżeli adwokatura poszła tą samą drogą, to poziom zaufania do adwokatury będzie taki sam, czyli wyjątkowo niski. Taka postawa nie jest po stronie praw człowieka, a adwokat i adwokatura musi zawsze być po ich stronie. Inaczej ethos zawodu nie miałby sensu
— podsumowuje mec. Michał Skwarzyński.
