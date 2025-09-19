„Chcę wierzyć, że była to zwykła pomyłka. Natomiast co by było, gdybyśmy mieli do czynienia z prowokacją? Co by było z możliwością popełnienia tego błędu nie przypadkowo, ale celowo? Co by było, gdyby się okazało, że ci, którzy generowali ten komunikat celowo, nadali zły przekaz nie tylko do polskiej opinii publicznej, ale i do tej ogólnoświatowej? Mamy do czynienia z sytuacją, którą na pewno trzeba wyjaśnić” – tak doniesienia Polskiej Agencji Prasowej skomentował na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS i były minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.
Najpierw wbrew temu, co mówili rządzący, dom w Wyrykach został uszkodzony przez rakietę wystrzeloną przez polskie F-16, a nie przez dron. Co gorsza, informacji tych nie tylko nie przekazano prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ale… przedstawiano je w fałszywy sposób na forum ONZ. …
