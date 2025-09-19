Komentarze

Komiczne. Sikorski "poucza" Szefernakera ws. ośmieszania Polski. Przypomniano "dokonania" szefa MSZ, nie ma powodów do dumy

Radosław Sikorski / autor: Fratria/X

Radosław Sikorski postanowił odnieść się do przytyku ze strony ministra Pawła Szefernakera, który wytknął rządowi ostatnie fatalne błędy w komunikacji. Szef Gabinetu Prezydenta RP stwierdził, że ekipa Tuska ośmiesza polską dyplomację i psuje relacje z sojusznikami. „Ośmieszające jest podniecanie się notką z podziękowaniem za prezenty i pozdrowieniami dla Pierwszej Damy” - skomentował szef MSZ na portalu X. Sikorski doczekał się serii celnych ripost.

Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker postanowił podsumować ostatnie „wtopy” rządu w kwestii przekazywania informacji i dezinformacji.

Najpierw ośmieszające polską dyplomację przekazanie do mediów informacji o liście Prezydenta Trumpa, teraz rządowa agencja informacyjna dezinformuje w sprawie wypowiedzi Prezydenta USA na temat naszego bezpieczeństwa. Rozsiewa to dalej niestety rzecznik rządu. W czasach gdy wokół Polski pożar, rząd robi wiele, żeby zepsuć nasze sojusznicze relacje. Niestety używają do tego już nie zapałek, ale miotacza ognia, jakim jest dezinformacja

— skomentował na portalu X.

Wicepremier Radosław Sikorski postanowił odpowiedzieć na post prezydenckiego ministra.

Ośmieszające jest podniecanie się notką z podziękowaniem za prezenty i pozdrowieniami dla Pierwszej Damy

— napisał.

Sikorski kompromituje Polskę

Paradne jest to, iż Sikorski, który zalicza gafę za gafą próbuje kogokolwiek w tej kwestii pouczać…

Ośmieszające to siedzenie na trawniku przed białym domem i cieszenie michy

— przypominał były szef MON Mariusz Błaszczak.

Nasz dzielny minister spraw zagranicznych kpi publicznie z listu Prezydenta USA do Prezydenta Polski. Jak tak dalej pójdzie Radosława Sikorskiego kijami będą przeganiać nawet spod Białego Domu. Obecna ekipa rządowa ciągnie Polskę w dramatyczną stronę

— stwierdził były doradca prezydenta Andrzeja Dudy Stanisław Żaryn.

Zaraz, a kto się ekscytował to tego stopnia, że sypał w sprawie tego listu przyjaznym mediom? Min. Marcin Przydacz od początku na spokojnie wskazywał że list jest raczej kurtuazyjny. Ale ok., jeśli mówimy o ośmieszaniu, to vpremier Sikorski jest kompetentny i doświadczony

— skomentował poseł PiS Paweł Szrot.

xyz/X

