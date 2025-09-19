Radosław Sikorski postanowił odnieść się do przytyku ze strony ministra Pawła Szefernakera, który wytknął rządowi ostatnie fatalne błędy w komunikacji. Szef Gabinetu Prezydenta RP stwierdził, że ekipa Tuska ośmiesza polską dyplomację i psuje relacje z sojusznikami. „Ośmieszające jest podniecanie się notką z podziękowaniem za prezenty i pozdrowieniami dla Pierwszej Damy” - skomentował szef MSZ na portalu X. Sikorski doczekał się serii celnych ripost.
Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paweł Szefernaker postanowił podsumować ostatnie „wtopy” rządu w kwestii przekazywania informacji i dezinformacji.
Najpierw ośmieszające polską dyplomację przekazanie do mediów informacji o liście Prezydenta Trumpa, teraz rządowa agencja informacyjna dezinformuje w sprawie wypowiedzi Prezydenta USA na temat naszego bezpieczeństwa. Rozsiewa to dalej niestety rzecznik rządu. W czasach gdy wokół Polski pożar, rząd robi wiele, żeby zepsuć nasze sojusznicze relacje. Niestety używają do tego już nie zapałek, ale miotacza ognia, jakim jest dezinformacja
— skomentował na portalu X.
Wicepremier Radosław Sikorski postanowił odpowiedzieć na post prezydenckiego ministra.
Ośmieszające jest podniecanie się notką z podziękowaniem za prezenty i pozdrowieniami dla Pierwszej Damy
— napisał.
Sikorski kompromituje Polskę
Paradne jest to, iż Sikorski, który zalicza gafę za gafą próbuje kogokolwiek w tej kwestii pouczać…
Ośmieszające to siedzenie na trawniku przed białym domem i cieszenie michy
— przypominał były szef MON Mariusz Błaszczak.
Nasz dzielny minister spraw zagranicznych kpi publicznie z listu Prezydenta USA do Prezydenta Polski. Jak tak dalej pójdzie Radosława Sikorskiego kijami będą przeganiać nawet spod Białego Domu. Obecna ekipa rządowa ciągnie Polskę w dramatyczną stronę
— stwierdził były doradca prezydenta Andrzeja Dudy Stanisław Żaryn.
Zaraz, a kto się ekscytował to tego stopnia, że sypał w sprawie tego listu przyjaznym mediom? Min. Marcin Przydacz od początku na spokojnie wskazywał że list jest raczej kurtuazyjny. Ale ok., jeśli mówimy o ośmieszaniu, to vpremier Sikorski jest kompetentny i doświadczony
— skomentował poseł PiS Paweł Szrot.
