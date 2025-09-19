„Polityczne emocje może Pan próbować korygować, tak samo jak nieudane potyczki z językiem polskim. Skutków dyplomatycznych gaf tak łatwo Pan już nie naprawi” - napisał europoseł PiS Piotr Müller na portalu X. Odniósł się do rzecznika rządu Adama Szłapki, który na antenie RMF FM skomentował wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa ws. „pomocy Polsce po wojnie”. Okazało się, że słowa przywódcy USA zostały błędnie podane przez PAP.
Polska Agencja Prasowa podała, że „Trump pomoże Polsce po wojnie”, co wywołało w Polsce głęboką konsternację. Na domiar złego Adam Szłapka komentował to na antenie RMF FM, szarżując:
Te słowa muszą budzić nasz niepokój. W tym kontekście ważne są nie tylko deklaracje, ale też czyny, prawdziwe wsparcie naszych europejskich sojuszników.
Müller wskazuje na błędy w pracy Szłapki
Były rzecznik w rządzie Zjednoczonej Prawicy Piotr Müller odniósł się do wypowiedzi swojego kolegi po fachu.
Panie Adamie Szłapko, w byciu rzecznikiem rządu kluczowa jest jedna zasada: najpierw weryfikacja, potem komentarz. Rzecznik rządu nie jest od tego, by na gorąco interpretować każdą wypowiedź. Jego rolą jest komentować tylko to, co zostało sprawdzone - i w taki sposób, by wpisywało się w interesy naszego kraju. W przeciwnym razie zamiast komunikatu w imieniu rządu mamy gafę na własne życzenie
— skomentował na portalu X.
Europoseł PiS wskazał na wagę i odpowiedzialność piastowanego przez Szłapkę stanowiska.
Komentowanie słów przywódców innych państw - jak ostatnich wypowiedzi prezydenta Trumpa - wymaga wyjątkowej ostrożności. To nie jest miejsce na szybki tweet czy emocjonalny komentarz. Tu potrzebna jest weryfikacja i chłodna ocena tego, co istotne dla interesów Polski. Rzecznik musi rozumieć, że nie jest zwykłym komentatorem w studiu. Jest kluczowym przedstawicielem polskiego rządu w obszarze komunikacji. A różnica jest zasadnicza: komentator ryzykuje własnym wizerunkiem, rzecznik – wizerunkiem całego kraju
— dodał.
Polityk przestrzegł rzecznika rządu, że tego typu działanie może w przyszłości skutkować zgrzytami na arenie międzynarodowej.
Polityczne emocje może Pan próbować korygować, tak samo jak nieudane potyczki z językiem polskim. Skutków dyplomatycznych gaf tak łatwo Pan już nie naprawi
— skonkludował.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Mateusz Morawiecki obnaża fatalną politykę informacyjną rządu! „Czy jeszcze można im ufać w jakiejkolwiek sprawie?”
— Dobitny wpis Szefernakera: Rząd robi wiele, żeby zepsuć nasze sojusznicze relacje. Używają do tego miotacza ognia, jakim jest dezinformacja
— Co rzeczywiście powiedział Trump w wywiadzie dla Fox News? Czy w „pomocy po wojnie” chodziło mu o Polskę czy Ukrainę?
— USA pomoże Polsce dopiero po wojnie? Przydacz wyjaśnia słowa Trumpa. „Myślę, że doszło rzeczywiście do lapsusa, pomyłki”
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740969-jak-byc-rzecznikiem-rzadu-muller-daje-szlapce-lekcje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.