Nielegalnie przejęta przez obecną władzę Państwowa Agencja Prasowa dezinformowała Polaków podając, że rzekomo prezydent Donald Trump w wywiadzie dla Fox News mówił, iż pomoże Polsce po zakończeniu wojny. W praktyce Trump w swojej wypowiedzi nie wspomniał o Polsce i wiele osób z kontekstu odczytuj, że chodziło mu o Ukrainę. „Mamy tutaj do czynienia ze skandalem. To, co zostało powiedziane zarówno przez rzecznika, jak i później przez PAP sugerowało, że Polska najpierw ma wziąć udział w wojnie, a następnie otrzyma pomoc już po tej wojnie. To jest coś, co mogło bardzo zaniepokoić opinię publiczną, a to kompletna nieprawda” - odniósł się do całej sytuacji na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński, prezes PiS.
Jeżeli do tego powtarza to PAP, dzisiaj całkowicie podporządkowana po nielegalnym przejęciu obecnej władzy, to jeszcze pogłębia ten stan. Oczywiście w końcu zdjęto tę informację, ale jak sądzę nie będzie żadnych dalszych konsekwencji, a poza tym to pokazuje kierunek działania – róbmy wszystko, żeby tylko to, co udało się zbudować i co jest dzisiaj polskim atutem, co pokazały wizyty w Berlinie i Paryżu, żeby to zostało zrujnowane. Chodzi o to, by tworzyć niepokój wewnątrz kraju i podważać bardzo dobre stosunki między – niestety nie mogę powiedzieć Polską, tylko Pałacem Prezydenckim, samym prezydentem Karolem Nawrockim, a prezydentem Trumpem, to zostało zauważone
— dodał Jarosław Kaczyński.
Dzisiaj to naprawdę wielki atutu, bo co by o Trumpie nie mówić, to zyskał taką pozycję w świecie zachodnim, jakiej żaden prezydent w ciągu ostatnich dziesięcioleci nie miał, nie było takiego przypadku. To pokazuje jego niezwykle efektywne umiejętności, jeżeli chodzi o działanie w sferze polityki
— powiedział.
Szkodzą, szkodzą i będą szkodzić, bo cała ta władza jest po pierwsze w wielkiej mierze władza zewnętrzną, tutaj mówię o wpływach niemieckich przede wszystkim, a być może i innych, tylko tutaj tych objawów i dowodów jest mniej, zatem trudno to powiedzieć wprost. Mówi o tym, że instytucje, które oni twarzą albo przejmują jak wypadku PAP-u działają w sposób patologiczny, jeżeli chodzi o informacyjne instytucje, to niezgodnie z zasadami przyzwoitego dziennikarstwa
— zaznaczył prezes PiS.
Prezes PiS o kolejnych deklaracjach Tuska
Zajmowanie się tym, co deklaruje premier Donald Tusk jest przedsięwzięciem „troszkę jałowym”; badanie tego na ile, to co on deklaruje jest realne, to czas stracony - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, pytany o zaprezentowane cztery filary rządu, na które składa się 58 priorytetów.
Minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek zaprezentował w piątek 58 priorytetów rządu, które zostały zgrupowane w czterech obszarach: bezpiecznej Polski i bezpiecznych Polaków, konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki, sprawnego państwa i wysokiej jakości usług publicznych oraz nowoczesnego cyfrowego państwa.
Kaczyński pytany o te filary na piątkowej konferencji prasowej stwierdził, „że zajmowanie się tym, co w danym momencie deklaruje Donald Tusk jest przedsięwzięciem troszkę jałowym”.
Bo tyle było w ciągu tych lat różnego rodzaju zapowiedzi, że sądzę, iż studia nad relacją między stoma konkretami, a 58 celami i badanie tego, na ile to jest realne, to jest czas stracony. Bo wiadomo, że i tak nic z tego nie zrobią albo prawie nic
— ocenił prezes PiS. A - jak dodał - „jeżeli zrobią, to też nie tak jak zapowiadają”.
Zdaniem szefa PiS, obecny rząd nie jest rządem demokratycznym.
Także w tym sensie, że demokracja opiera się na pewnym założeniu, że ci, którzy prezentują swoje cele w kampaniach wyborczych mają wolę ich zrealizowania. Tutaj trudno wierzyć, że Donald Tusk wierzył, że w sto dni, te sto celów zrealizuje
— ocenił Kaczyński.
Jego zdaniem, cały mechanizm rządzenia PO opiera się na manipulacji.
A takie rządy są po prostu przeciwieństwem demokracji, bo to jest stałe oszukiwanie społeczeństwa
— przekonywał Kaczyński.
Szef klubu PiS Błaszczak poinformował, że jego klub złoży wniosek o zwołanie dodatkowego posiedzenia komisji sprawiedliwości i praw człowieka. Jak wyjaśnił, komisja miałaby się zająć „łamaniem prawa przez ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego”.
Mamy do czynienia z bezprawiem, trzeba to nazwać jednoznacznie
— oświadczył Błaszczak.
Poseł PiS Marcin Warchoł ocenił, że szef MS „zapisze się w kartach historii jako postać w istocie tragiczna”.
Ślubował służyć wiernie Rzeczypospolitej i Polakom, a służy wiernie swojemu panu Donaldowi Tuskowi, odrzucając sędziowską togę na rzecz marnych barw politycznych
— podkreślił.
