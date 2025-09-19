Mateusz Morawiecki obnaża fatalną politykę informacyjną rządu! "Czy jeszcze można im ufać w jakiejkolwiek sprawie?"

Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier obnażył elementy składowe polityki informacyjnej rządu w obszarze bezpieczeństwa państwa. Zwrócił uwagę na rzecznika rządu, Polską Agencję Prasową oraz ukrywanie przed Polakami kluczowych informacji po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski.

Najpierw wbrew temu, co mówili rządzący, dom w Wyrykach został uszkodzony przez rakietę wystrzeloną przez polskie F-16, a nie przez dron. Co gorsza, informacji tych nie tylko nie przekazano prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ale… przedstawiano je w fałszywy sposób na forum ONZ.

Następnie Polska Agencja Prasowa podała, że „Trump pomoże Polsce po wojnie”, co wywołało głęboką konsternację. Na domiar złego Adam Szłapka „nabrał się na” na fejk o słowach Trumpa i ocenił na antenie RMF FM, że „te słowa muszą budzić nasz niepokój”.

Czy jeszcze można im ufać?”

Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier obnażył elementy składowe polityki informacyjnej rządu w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Wymienił przy tym:

Rzecznik rządu, który dezinformuje - jest - Adam Szłapka.

Rządowa agencja prasowa, która kłamie - obecna - Polska Agencja Prasowa.

Ukrywanie przed Polakami kluczowych informacji po wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski - zrealizowane.

Czy jeszcze można im ufać w jakiejkolwiek sprawie?

— zapytał Mateusz Morawiecki.

