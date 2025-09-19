„W czasach gdy wokół Polski pożar, rząd robi wiele, żeby zepsuć nasze sojusznicze relacje. Niestety używają do tego już nie zapałek, ale miotacza ognia, jakim jest dezinformacja” - napisał na platformie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
Jak wskazał Paweł Szefernaker w swoim wpisie, najpierw miało miejsce ośmieszające polską dyplomację przekazanie do mediów informacji o liście Prezydenta Trumpa.
Teraz rządowa agencja informacyjna dezinformuje w sprawie wypowiedzi Prezydenta USA na temat naszego bezpieczeństwa. Rozsiewa to dalej niestety rzecznik rządu
— zauważył.
„Używają miotacza ognia”
W czasach gdy wokół Polski pożar, rząd robi wiele, żeby zepsuć nasze sojusznicze relacje. Niestety używają do tego już nie zapałek, ale miotacza ognia, jakim jest dezinformacja
— dodał szef gabinetu prezydenta.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— TYLKO U NAS. Szefernaker: Tusk prowadzi politykę za pośrednictwem platformy X. Premier nie ma pomysłu na rządzenie
— Dyplomacja w stanie rozkładu. Bosacki skompromitował Polskę w ONZ, teraz chwali pracę MSZ… „Działa profesjonalnie”
— Oto obraz rządów KO! Minister Przydacz: Prezydent Karol Nawrocki zastał sytuację paraliżu polskiej służby zagranicznej
tt/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/740964-szefernaker-rzad-robi-wiele-by-zepsuc-sojusznicze-relacje
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.