W czasach gdy wokół Polski pożar, rząd robi wiele, żeby zepsuć nasze sojusznicze relacje. Niestety używają do tego już nie zapałek, ale miotacza ognia, jakim jest dezinformacja” - napisał na platformie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Jak wskazał Paweł Szefernaker w swoim wpisie, najpierw miało miejsce ośmieszające polską dyplomację przekazanie do mediów informacji o liście Prezydenta Trumpa.

Teraz rządowa agencja informacyjna dezinformuje w sprawie wypowiedzi Prezydenta USA na temat naszego bezpieczeństwa. Rozsiewa to dalej niestety rzecznik rządu

— zauważył.

Używają miotacza ognia”

W czasach gdy wokół Polski pożar, rząd robi wiele, żeby zepsuć nasze sojusznicze relacje. Niestety używają do tego już nie zapałek, ale miotacza ognia, jakim jest dezinformacja

— dodał szef gabinetu prezydenta.

tt/X

