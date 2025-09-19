„Od początku tej władzy mamy do czynienia z aktami łamania praw, ale ten proces się nasila. Nasilił się po raz kolejny, kiedy ministrem sprawiedliwości został sędzia Żurek. Dzisiaj naprawdę jest taka sytuacja, kiedy trzeba o tym mówić, trzeba interweniować, trzeba podjąć różnego rodzaju inicjatywy w Sejmie” - powiedział na konferencji prasowej prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Próby zastraszania sędziów i to takimi metodami, które mogę budzić obawy. Próba doprowadzenia do tego, żeby sędziowie powołani przez prezydenta, nawet TSUE orzekło, że powołanie nawet jeżeli byłyby przedtem jakieś błędy, chociaż ich nie było, to i tak szanuje te błędy i powołanie jest ważne, niepodważalne
— mówił Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej, na której wystąpił wspólnie z posłami PiS Marcinem Warchołem i Mariuszem Błaszczakiem.
Wreszcie przedsięwzięcia zmierzające do tego, aby do sądownictwa weszły osoby, które są albo w stanie spoczynku albo są asesorami, uzupełnienie w ten sposób bardzo dużej ilości wakatów, to chodzi po prostu o stworzenie korpusu ludzi, którzy czy to z własnego przekonania (…), czy też ze względu na niepewność swojej sytuacji (…), będą bardzo dyspozycyjni. To są wszystko działania, które w jakiejś mierze przypominają to, co działa się w polskim sądownictwie po 1945 roku. Mamy do czynienia z sytuacją, w której prawo przestaje działać
— zaznaczył prezes PiS.
